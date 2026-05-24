Kärt återseende i parken – början på en satsning

På söndagen gjorde den återförenade gruppen ett av de första stoppen i Vimmerby Folkets park inför en stor publik. Foto: Stefan Härnström

Leif Bloms har legat i ide sedan 1995 men sedan en tid tillbaka är man ute i svängen igen med en ny sättning; Filip Humble, André Humble, Peo Henriksson, Gert Blom och Lisa Magnusson. Foto: Stefan Härnström

Det klassiska dansbandet Leif Bloms har legat i ide sedan 1995 men sedan en tid tillbaka är man ute i svängen igen med en ny sättning. PÅ söndagen gjorde den återförenade gruppen ett av de första stoppen i Vimmerby Folkets park inför en stor publik. Enligt Lena Kidsten från arrangörsgruppen kommer fler evenemang vara på gång i parken – "Som en nystart".

Dansbandet Leif Bloms från Yxnanäs söder om Växjö var under många år ett stort dragplåster på svenska dansbanor och folkparker. Mellan 1956 och 1995 var de aktiva med en tillfällig återförening 2007. Som bandnamnet antyder handlar det om en familj. Bröderna Åke, Leif, Gert och Simon Blom berättar gitarristen och trumpetaren Gert Blom.

Leif Bloms var ett populärt dragplåster under dansbandseran. Speciellt i sydöstra delen av landet, från festplatsen Masten i Kristianopel upp till Nyköpingstrakten, och inte minst i våra trakter.

Nystart tack vare dottern och en dröm

Nystarten kom genom en av hans döttrar som gillade 70-talsmusik. Hon googlade fram gruppens gamla låtar och berättade vilka hon tyckte var bra.

– Hon tyckte om Peo och Lisa och gillade den musiken. Hon är bara 53 år gammal så jag skojade "du ska inte tycka om den musiken, det var ju vår musik". Sedan, två månader efter det, vaknade jag av en fullständigt klar dröm att vi stod och spelade Lisa, Peo och jag. Åke finns inte med oss längre utan det var hans barnbarn Filip och André som var med. En fullständigt klar bild och vi spelade den största 70-talslåten "Moody Blue", den sista Elvis spelade in tror jag.

Tillbaka i dansbandssvängen

Gert berättade om sin dröm för Peo Henriksson som han ibland spelade med i Växjötrakten och så var "karusellen igång" och man var tillbaka i dansbanssvängen igen i november förra året.

– Så fick Lisa veta det och tyckte det skulle vara roligt att ta upp det, en grej nere i Yxnanäs. Som en cafékväll. Sedan spred det sig och så fick Lena Kidsten veta det och det här är det sjunde jobbet vi har så får vi se hur vi gör till hösten. På den vägen är det!

Nuvarande uppsättning av Leif Bloms är Gert Blom på gitarr och trumpet, Lisa Magnusson på sång, Peo Henriksson spelar bas och så har man med Åke Bloms barnbarn André Humble på keyboards samt Filip Humble bakom trummorna.

Populära i Vimmerbytrakten

Enligt Gert var norra Kalmar län ständigt en region man återkom till för att spela och när han får frågan om han minns spelningarna så skiner han upp och svarar glatt.

– Oh ja! Jag kommer ihåg väldigt mycket. Vi började tidigt att spela i Vena och Tuna. Vimmerby och Hultsfred och runtom. Vi var populära här uppe i Vimmerbytrakten tidigt och det höll sig under alla år. Ja hela Kalmar län upp till Nyköping var vår bästa region, och Skåne var bra med, men vi var alltid mycket bokade här och drog fullt.

Vad tänker du om eftermiddagens uppträdande då?

– Ja, man hoppas ju att man ska känna igen en del folk och man hoppas ju att de känner igen mig. För det är många år sedan man sågs. Å jag är ju inte någon ungpojk precis längre men det är redan så att jag känner igen en del som sitter här och det är roligt.

Satsning inför hundraårsfirandet

En stor majoritet av de runt 140 personerna i publiken hade minnen från Leif Bloms uppträdande i trakten. Söndagens spelning var uppdelat i två 50-minutersset med fikapaus i mitten. Lena Kidsten från arrangörsgruppen uppskattade att 99 procent av publiken var med och dansade på 70-talet.

Hon berättar att spelningen är början på en satsning att få igång fler evenemang i folkets park. Parken fyller nämligen 100 år nästa år.

– Det här en satsning och nystart för folkets park. Nästa år fyller parken hundra år och då är tanken att vi ska ha en familjedag. Så det är en start och litet test. Leif Bloms spelade som sagt mycket här på 70-talet och tyckte det var kul att få komma hit. Vi var på hugget redan i november och bokade dem!