Kärt återseende när Trion höll julkonsert - med rekordpublik

Efter ett års uppehåll kom Trion åter till Vimmerby i söndags. Det blev publikrekord när de bjöd på musikgodis i form av sin julshow i Vimmerby folkets park.

Trion bestående av Erik Linder, Ludvig Jerner och Fredric Wide saknade att vara i Vimmerby för en julkonsert förra året:

– Vi fick väl inte ihop datumen eller vad var det, frågar Erik en nickande Fredric under mellakten. De tre passade på att snacka ihop sig i artistlogen.

2025 så kom de i alla fall tillbaka tillbaka. Det var tydligt att Trion var laddade. Från torsdag till fredag underhöll de tillsammans med Cecilia Kallin på Västerviks Stadshotells julbord. På söndagen uppträdde de själva i den första av tre julshower; Vimmerby, Nyköping och Tyresö.

Publikrekord med 175 personer

Arrangerande Vimmerby Bowlingklubb, med Sören Berggren i spetsen, kunde fortsätta med en av de populäraste julkonserterna i trakten. Som extra julkrydda så nådde man ett nytt rekord i antal sålda biljetter och enligt Sören så var det hela 175 personer som såg uppträdandet. Tidigare rekord var 135 personer.

Showen var sig på flera sätt lik – det spelades de klassiska amerikanska jullåtarna som "Frosty the Snowman" och "White Christmas" såväl som mäktiga "Ave Maria" och "O helga natt". Dessutom hade herrarna med sig lekfullare låtar som premiären på egna kompositionen "Jag väntar på tomten" med publiken på kör och handklapp. Erik fick chansen att testa en omgång pappaskämt.

Nytt och gammalt

Ja, mellan åren så byts det ut och flyttas runt musik under julkonserten. Även rekvisitan var ny med den "magiska julreliken" (eller om det var en air fryer). På frågan om vad som är skriptat och vad som improviseras på scen så blir Eriks svar:

– Vi har ju stolpar men det mesta i mellansnacket är ju improviserat.

– Det finns tankar bakom det mesta, tillägger Ludvig.

Styckena och introna får en ny touch och även arrangemangen ändras från år till år som avslutande extra numret "Jingle Bells".

Största applåderna rev publikfavoriten "Halleluja" ner. Leonard Cohenlåten som med åren har blivit en julsång.

Vill man se mer av Fredric och Erik så kommer de tillbaka snart. De uppträder då i Vimmerby kyrka med Sofia Källgren den sjunde mars.