Carita träffade barnen som uppmuntrats med önskedag – "Känns speciellt"

I samband med loppisen i Folkets Park fick Carita Thörn chans att träffa flertalet av de barn som uppmuntrats genom projektet "Vår stora dag". Foto: Lotta Madestam

Familjerna Elebring och Eklöf kom till träffen i samband med loppisen. Foto: Lotta Madestam

Daniel Wigren var en av 28 som sålde på loppisen. Foto: Lotta Madestam

Sanna Eklund, tv, hade rensat ut saker hon och brorsan inte använder, och besökte loppisen ihop med kompisen Minna Norberg, båda Frödinge. "Jag har köpt örhängen och en väska här och vill köpa mer Stitchsaker", sa hon. Foto: Lotta Madestam

I gänget bakom loppisen finns också bland andra Lena Lundberg Svensson, Anette Hasselkvist, Aida Hänic och Ann Rundberg som står i serveringen. Foto: Lotta Madestam

Carita Thörn, initiativtagare till "Vår stora dag", tyckte det var speciellt att träffa Lovis Fasth och de andra barnen som fått en önskedag. Foto: Lotta Madestam

Daniel Sranha och Suzie Thampida från Vimmerby köpte en kamera av systrarna Anna-Karin Bälter och Eva Bälter. "Det är roligt med loppis. Jag hade velat ha ett bord också, men det var fullt", sa Daniel. Foto: Lotta Madestam

Jill köpte en leopard på loppisen. "Jag samlar på gosedjur och brukar leka Skansen med dem", sa hon. På bilden också moster Johanna och mamma Karin. Foto: Lotta Madestam

Otis, som är autistisk, har fått ett säsongskort till ALV och ser fram emot att se favoriten Pippi. Här tillsammans med mamma Nathalie Axelsson och Lena Tengvall som varit hans resurs i över tre år. Foto: Lotta Madestam

Juni Klaar från Vimmerby är den i gänget som uppfyllt sin önskedag senast. För ungefär en månad sedan var hon och föräldrarna i Linköping. "Det var jätteroligt", säger hon. Foto: Lotta Madestam

Sexårige Noel Elebring var först att få sin önskedag uppfylld sedan han drabbats av leukemi. I dag besökte han "Vår stora dag"-träffen tillsammans med bland andra mamma Viktoria.

Årets loppis i Folkets park i Vimmerby kom att betyda något speciellt för initiativtagaren Carita Thörn. Alla de barn som genom åren fått en uppmuntran från ”Vår stora dag” var inbjudna – och träffades nu med sina familjer. – Det här var jättetrevligt och superuppskattat, sa Nathalie Axelsson, mamma till Otis fem år som ser fram emot att se Pippi Långstrump i ALV i sommar.

Arrangemanget var också uppskattat, som alltid får tilläggas. Loppisen i Folkets park drar alltid många, både försäljare och de som kommer för att handla. Eller kanske bara för att ta en fika, och på så sätt stötta projektet ”Vår stora dag”, som startades 2023 av Carita Thörn, som lyfter fram att hon har en fantastisk uppbackning av ett härligt gäng damer.

– Det är 28 försäljare här idag. Jag skulle kunna ta in fler, men jag har inte plats, utan det finns de som får stå på väntelista, säger Carita Thörn när vi träffas i folkvimlet.

Redan en timme in på eventet fanns det 10 000 kronor på kontot och vid dagens slut kunde Carita Thörn glädjande konstatera att dagen inbringat hela 19 100 kronor, efter omkostnader.

Noel första barn att få en önskedag

Just den här loppisdagen var speciell för Carita Thörn, som inte träffat de barn som fått sin önskedag uppfylld, utan bara haft kontakt med föräldrarna.

– Så det är klart att det här känns speciellt, sa hon.

Sexårige Noel Elebring, nu bosatt i Motala, var först att få sin önskedag uppfylld sedan han drabbats av leukemi. Det var tack vare honom som det här initiativet förverkligades. På söndagen besökte han loppisträffen tillsammans med systrar och föräldrarna.

Det är med stor glädje som han idag, två år senare, är friskförklarad. Så nu är familjen redo att uppfylla Noels önskan.

– Vi ska åka till Grekland i vår, vi har inte vågat ge oss iväg tidigare, och så hoppas vi kunna göra en kompisresa också, berättade mamma Viktoria.

Senast i raden att uppmuntras

Med på träffen var också det senaste barnet i en rad av tio som fått en önskedag. Det är 13-åriga Lovis Fasth, som ska få åka till Spavillan i Eksjö ihop med föräldrarna.

– Hon blev jätteglad och ser fram emot att bada hela dagen, hon älskar att bada, berättar mamma Therese vars dotter har downs syndrom och trots sin ringa ålder redan genomgått både hjärt- och knäoperationer.

– Resan är en fin uppmuntran, det har varit mycket för henne nu ett tag.

"Det var jätteroligt"

Juni Klaar från Vimmerby är den i gänget som uppfyllt sin önskedag senast. För ungefär en månad sedan var hon och föräldrarna i Linköping.

– Vi var på bio, handlade och åt på Pinchos, bodde på hotell och badade. Det var jätteroligt, berättar Juni som nyligen fick diagnosen ADHD och ångestproblematik.

Vad tänker du som mamma om den här uppmuntran som barn får genom ”Vår stora dag”?

– Det är ett jättefint jobb de gör. De lägger så mycket tid och energi på barnen som behöver komma iväg, så det är verkligen jättefint gjort, säger Michelle Persson.

Första gången barnen bjöds in

Till träffen kom sju av tio barn. Det dukades upp fika och pratet kring borden kom snart igång.

– Loppisen har vi genomfört fem-sex år nu, den är ju grunden till alltihop, men att bjuda in barnen är speciellt, det har vi inte gjort tidigare, sa Carita Thörn, som tänker att det kan bli en tradition.

Vad får du för känsla av att ordna loppisen och ha de här barnen och deras familjer här?

– Ibland känns det lite overkligt på något sätt. Jag har så himla goa vänner, som hjälper till i serveringen, och mitt barnbarn och Epa-killar är här också och hjälper till. Det svetsar samman oss på något vis, säger Carita Thörn som också säger sig känner av folks uppmuntran.

– Jag känner att alla kunder och gäster som kommer tycker att det här är en så bra grej, så man blir alldeles varm i hjärtat. Det gör att man fortsätter.