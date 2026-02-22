Carita träffade barnen som uppmuntrats med önskedag – "Känns speciellt"

Arrangemanget var också uppskattat, som alltid får tilläggas. Loppisen i Folkets park drar alltid många, både försäljare och de som kommer för att handla. Eller kanske bara för att ta en fika, och på så sätt stötta projektet ”Vår stora dag”, som startades 2023 av Carita Thörn, som lyfter fram att hon har en fantastisk uppbackning av ett härligt gäng damer.
– Det är 28 försäljare här idag. Jag skulle kunna ta in fler, men jag har inte plats, utan det finns de som får stå på väntelista, säger Carita Thörn när vi träffas i folkvimlet.
Redan en timme in på eventet fanns det 10 000 kronor på kontot och vid dagens slut kunde Carita Thörn glädjande konstatera att dagen inbringat hela 19 100 kronor, efter omkostnader.
Noel första barn att få en önskedag
Just den här loppisdagen var speciell för Carita Thörn, som inte träffat de barn som fått sin önskedag uppfylld, utan bara haft kontakt med föräldrarna.
– Så det är klart att det här känns speciellt, sa hon.
Sexårige Noel Elebring, nu bosatt i Motala, var först att få sin önskedag uppfylld sedan han drabbats av leukemi. Det var tack vare honom som det här initiativet förverkligades. På söndagen besökte han loppisträffen tillsammans med systrar och föräldrarna.
Det är med stor glädje som han idag, två år senare, är friskförklarad. Så nu är familjen redo att uppfylla Noels önskan.
– Vi ska åka till Grekland i vår, vi har inte vågat ge oss iväg tidigare, och så hoppas vi kunna göra en kompisresa också, berättade mamma Viktoria.
Senast i raden att uppmuntras
Med på träffen var också det senaste barnet i en rad av tio som fått en önskedag. Det är 13-åriga Lovis Fasth, som ska få åka till Spavillan i Eksjö ihop med föräldrarna.
– Hon blev jätteglad och ser fram emot att bada hela dagen, hon älskar att bada, berättar mamma Therese vars dotter har downs syndrom och trots sin ringa ålder redan genomgått både hjärt- och knäoperationer.
– Resan är en fin uppmuntran, det har varit mycket för henne nu ett tag.
"Det var jätteroligt"
Juni Klaar från Vimmerby är den i gänget som uppfyllt sin önskedag senast. För ungefär en månad sedan var hon och föräldrarna i Linköping.
– Vi var på bio, handlade och åt på Pinchos, bodde på hotell och badade. Det var jätteroligt, berättar Juni som nyligen fick diagnosen ADHD och ångestproblematik.
Vad tänker du som mamma om den här uppmuntran som barn får genom ”Vår stora dag”?
– Det är ett jättefint jobb de gör. De lägger så mycket tid och energi på barnen som behöver komma iväg, så det är verkligen jättefint gjort, säger Michelle Persson.
Första gången barnen bjöds in
Till träffen kom sju av tio barn. Det dukades upp fika och pratet kring borden kom snart igång.
– Loppisen har vi genomfört fem-sex år nu, den är ju grunden till alltihop, men att bjuda in barnen är speciellt, det har vi inte gjort tidigare, sa Carita Thörn, som tänker att det kan bli en tradition.
Vad får du för känsla av att ordna loppisen och ha de här barnen och deras familjer här?
– Ibland känns det lite overkligt på något sätt. Jag har så himla goa vänner, som hjälper till i serveringen, och mitt barnbarn och Epa-killar är här också och hjälper till. Det svetsar samman oss på något vis, säger Carita Thörn som också säger sig känner av folks uppmuntran.
– Jag känner att alla kunder och gäster som kommer tycker att det här är en så bra grej, så man blir alldeles varm i hjärtat. Det gör att man fortsätter.