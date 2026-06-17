Många vill fira midsommar på Öland – vägarbeten pausas

Nu pausas vägarbeten på Öland inför midsommarhelgen. Underhållsarbetena på Ölandsbron har också avslutats lagom till midsommar, meddelar Trafikverket.

Midsommar är en av de stora trafikhelgerna och för många är det tradition att fira midsommar på Öland. Det ger förstås tät trafik och risk för incidenter.

"Inför helgen pausas vägarbetena på Öland återupptas efter semestern. Underhållsarbetena på Ölandsbron har avslutats lagom till midsommar", skriver Trafikverket.

För att förbättra framkomligheten under sommarens intensiva trafik har Trafikverket upphandlat ett avtal som innebär snabbare bortforsling av fordon som exempelvis fått punktering, motorstopp eller bensinstopp. Avtalet gäller från 15 juni och alla dagar i veckan framåt. Det gäller dock inte olyckor eller då brottsmisstanke finns.

Har flera råd

De största trafikflödena under helgen väntas på torsdagen, midsommaraftons förmiddag samt under söndagen.

– Våra entreprenörer planerar i möjligaste mån sitt arbete så att det inte påverkar trafiken under storhelger och större evenemang. Under midsommarhelgen kan dock vissa akuta underhållsåtgärder behöva genomföras för att vägarna ska vara säkra och framkomliga, säger Denny Josefsson presskommunikatör på Trafikverket.

På E22 mellan Bälö och Gladhammar pausas arbeten mellan 4 juli och 2 augusti, men det är fortsatt sänkt hastighet på vissa sträckor längs arbetet.

Till alla i länet som ska till Öland under midsommarhelgen har Trafikverket flera råd. Bland annat att räkna med köer och försöka köra när det är mindre trafik, placera sig så långt till höger som möjligt vid stillastående trafik för att underlätta för räddnings- och utryckningsfordon, undvika förhastade och riskfyllda manövrar i trafiken och förstås aldrig framföra ett fordon under påverkan av något berusningsmedel.