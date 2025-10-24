Stödet nästan halveras 2026: ”Kortsiktigt, ryckigt och oansvarigt”

Trafikverket kom med ett dystert besked i dag. Stödet till Stångådalsbanan ska nästan halveras nästa år. – Det är ett väldigt ledsamt besked, säger Peter Wretlund (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Statsbidraget till Stångådalsbanan dras ner rejält – från 18,4 till 10,4 miljoner kronor – till nästa år.

Peter Wretlund (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden, är både kritisk och missnöjd till beskedet som han mottog under fredagen.

– Jag tycker att det är väldigt kortsiktigt och inget som gagnar trafiken hållbart. Det är samma visa som förra året. Då fick vi visserligen hela beloppet, men vi fick det väldigt sent. Jag är väldigt missnöjd och tycker inte att man tar ansvar nationellt för våra regionala banor. Vi kan inte driva trafik ett år i taget, säger Peter Wretlund.

Hur påverkar det framtiden för banan?

– Kortsiktigt bedömer jag det som att vi rullar 2026, men det får långsiktiga konsekvenser, säger Peter Wretlund och fortsätter:

– Trafikverket skär ner till 57 procent och säger visserligen att det kan se bättre ut 2027 och 2028 beroende på att man har handlat upp Gotlandstrafiken billigare och nattåget uppe i Norrland, men det hjälper inte. Ska man bedriva trafik och vi köper in dyra tåg måste vi ha en långsiktighet kring de här bitarna. Vi har planerat trafiken för 2026. Den ligger redan i plan och vi måste ha tillstånd för det. Det är kortsiktigt, ryckigt och icke ansvarsfullt. Så skulle jag vilja sammanfatta det.

"Inte helt överraskade"

Peter Wretlund får känslan av att Trafikverket äskar ekonomiska medel som man inte får beviljade från regeringen.

– Det finns någon form av spel mellan Trafikverket och regeringen. Det är i politiken till slut som måste sätta till medlen.

Trots dagens dystra besked går kampen för Stångådalsbanan vidare.

– Vi agerar ihop med Tåg i Bergslagen som sitter i samma dilemma och hade haft möte dagen innan. De hade fått ungefär den här typen av information så vi var inte helt överraskade över informationen. Min ambition är att vi tillsammans med Tåg i Bergslagen inte släpper den här frågan, vi går vidare.