Efter skarpa snökritiken från räddningschefen – ”Omöjligt att hålla vägarna rena hela tiden”

Räddningschefen i Hultsfreds kommun kritiserade under gårdagskvällen snöröjningen i kommunen. Hesselgård hävdade att vägarna inte röjts på hela dagen, vilket orsakade ett flertal trafikolyckor. Daniel Isefjärd på Trafikverket menar att kritiken är oförtjänt, och går att motbevisa. – Jag har sett svart på vitt att det körts kontinuerligt under hela kvällen och natten.

Under gårdagskvällen riktade räddningschef Michael Hesselgård stenhård kritik mot snöröjningen runt om i Hultsfred kommun. Ett antal snörelaterade trafikolyckor skedde under gårdagen – lyckligtvis med relativt små personskador som följd.

– Det är ju inte en plogbil ute för guds skull. Vad ska man säga? Jag skulle vilja byta med de som väljer att inte skotta snö, de kan köra utryckningar i stället. Det känns som att man sparat in duktigt på det. Det har inte plogats en enda väg i dag vad jag har sett, sa Hesselgård till vår tidning sent på torsdagskvällen.

Daniel Isefjärd på Trafikverket menar att kritiken är oförtjänt, även om det rått oklarheter kring om kritiken riktat sig till kommunen som underhåller gator i tätorten, eller de större vägar som Svevia och Trafikverket ansvarar för.

– Det kröp fram idag att det var kommunala vägar som kritiken i första hand gällde, men det är ändå ett konstigt uttalande kan jag tycka. Vi spelar i samma lag, både Trafikverket, Räddningstjänsten och kommunen och Svevia med entreprenörer, säger Isefjärd.

Turerna loggas

Att inga plogbilar var ute under gårdagskvällen är dessutom helt felaktigt menar han.

– Jag har haft beredskap från Trafikverkets håll den här veckan och därför haft kontinuerlig kontakt med beredskapshavare på Svevia. Både vid midnatt, och senast i morse vid femtiden. När deras entreprenörer som snöröjer och halkbekämpar kör sina fordon så loggas det, och jag har sett svart på vitt att de kört kontinuerligt under hela kvällen och natten.

Isefjärd förklarar att vid ett visst antal centimeter snö ska snöröjningen starta enligt bestämmelser från Trafikverket. När snön fortsätter att falla som i natt så får fordonen köra en vända, och sedan börja om på samma sträcka igen. Beroende på hur lång sträckan är så har de ett visst tidsintervall på sig, även det beslutat om från Trafikverket.

– Är det som i natt så får de börja om igen när de är klara med sträckan. Vad jag vet så har de flesta områden ändå klarat de krav som Trafikverket ställer.

Skulle Trafikverket behöva ställa högre krav på snöröjningen?

– Det skulle Trafikverket absolut kunna göra. Men det sker i så fall inte på vår nivå i respektive område. Men kraven vi har nu och sättet att ersätta entreprenörer är samma som vi haft i många år. Visst har det skruvats litegrann på det, men i det stora hela så är det kraven som jobbats fram och fungerat i många år.

Under förhållanden som gårdagskvällen och natten är det svårt att hålla gatorna rena från snö, oavsett hur effektiva snöröjarna är, menar Isefjärd.

– Lokalt har det kommit uppemot 30-40 centimeter, och det var ihållande snöfall under väldigt lång tid. Då är det svårt att hålla vägarna rena hela tiden. Det är helt omöjligt. Som jag brukar säga så måste snön falla ned innan vi kan ploga bort den. Jag kan säga att vi har varit många inblandade i ovädret, och vi är väldigt nöjda med hur entreprenörerna har skött sig.

Vi har har sökt Mikael Nilsson, driftchef för Gata/Park i Hultsfredskommun.