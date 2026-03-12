Efter domen – länsstyrelsen utreder eventuellt djurförbud

I går föll domen i det uppmärksammade fallet på Öland. En av männen dömdes till nio månaders fängelse. Den som driver gården friades dock helt. Nu ska länsstyrelsen utreda om ett eventuellt djurförbud.

Det var tidigare i år som TV4:s Kalla Fakta publicerade en film som organisationen Djurrättsalliansen hade filmat dolt, där mjölkkor blev slagna på en Arlagård på Öland.

Två män i 40-årsåldern åtalades misstänkta för grovt djurplågeri. Bland annat misstänktes de ha sparkat mot djurens huvud och kropp. En av männen hade även tagit en gödselskrapa och fört ned den i halsen på en ko.

Samme man tände vid ett tillfälle även en cigarett och placerade den i ett nötdjurs mun när den hade fått lugnande medel. Nu döms mannen, en anställd på gården, av Kalmar tingsrätt för grovt djurplågeri i två fall. Påföljden bestämdes till utvisning i fem år och fängelse i nio månader.

Den medåtalade, mannen som driver gården, frias från anklagelserna.

Fortsatta kontroller ska genomföras

Länsstyrelsens kontroller visar att de flesta brister på Ölandsgården har åtgärdats, men fortsata kontroller kommer att genomföras. Länsstyrelsen gjorde i december en kontroll på den aktuella gården och fann då så allvarliga brister att gården fick ett vitesföreläggande.

Vid ett uppföljande besök i mitten av februari konstaterades att stora förbättringar hade genomförts. Endast två mindre brister upptäcktes, men det föranledde inte ytterligare förelägganden.

– Fortsatta kontroller kommer att genomföras för att säkerställa att de förbättringar som gjorts blir varaktiga, säger kommunikationschefen Christina Karlberg.

Annons:

"Djurens mående alltid viktigast"

Länsstyrelsen kommer nu, utifrån gårdagens dom om grovt djurplågeri, starta ett ärende för att utreda om ett eventuellt djurförbud. Vilken av personerna som ett eventuellt djurförbud skulle röra framgår inte.

"Vi har förståelse för att djurskyddsärenden väcker känslor och engagemang. Men vi kan inte kommentera enskilda och pågående djurskyddsärenden, eftersom de ofta omfattas av sekretess. Men också för att vi värnar rättssäkerheten, skyddar enskildas integritet och ska säkerställa en likabehandling av alla våra ärenden. Djurens mående är alltid det viktigaste för oss och vi arbetar alltid utifrån djurskyddslagen, annan gällande lagstiftning och Jordbruksverkets vägledningar", skriver länsstyrelsen.

HÄR kan du läsa mer om domen.