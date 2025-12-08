Nu kräver regionen kompensation – efter den sänkta ersättningen

I oktober kom ett preliminärt besked från Trafikverket om att det statliga stödet för Stångådalsbanan inför nästa år sänks med åtta miljoner kronor. Nu måste detta kompenseras 2027 och 2028, menar Region Kalmar län.

För sena besked och kortsiktighet i planeringsförutsättningarna gör situationen ohållbar. Det menade regionen när man fick ut och kritiserade beskedet om ändrade ekonomiska förutsättningar inför 2026.

Trafikverket angav som orsak till att stödet skulle sänkas med åtta miljoner kronor att myndigheten inte beviljats det budgetanslag som äskats för trafikavtalen under 2026.