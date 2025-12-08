Nu kräver regionen kompensation – efter den sänkta ersättningen

För sena besked och kortsiktighet i planeringsförutsättningarna gör situationen ohållbar. Det menade regionen när man fick ut och kritiserade beskedet om ändrade ekonomiska förutsättningar inför 2026.
Trafikverket angav som orsak till att stödet skulle sänkas med åtta miljoner kronor att myndigheten inte beviljats det budgetanslag som äskats för trafikavtalen under 2026.
– Det blir en helt orimlig situation där staten flyttar över kostnader till regionerna för den trafik som Trafikverket beställer. Därutöver kommer beskeden så sent att det inte finns möjlighet att anpassa verksamheten till de ändrade ekonomiska förutsättningarna, sa Peter Wretlund (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Kalmar län, i början av november.
"Oacceptabel situation"
Regionen vände sig då till ansvarigt statsråd för att få svar på vilka framtida förutsättningar som ska gälla för dessa avtal. Nu kräver regionen, tillsammans med Tåg i Bergslagen AB, kompensation av Trafikverket till följd av det åtta miljoner kronor lägre statliga stödet 2026.
Detta eftersom Trafikverket vill teckna ett nytt samverkansavtal för 2026 med just 43 procents lägre ersättning.
"Därför har Region Kalmar län och Tåg i Bergslagen AB skickat ett gemensamt krav till Trafikverkets generaldirektör där parterna anser att det kraftiga ersättningsbortfallet för 2026 måste kompenseras i de kommande samverkansavtalen 2027 och 2028", skriver Trafikverket.
– Det sätter oss som trafikhuvudmän i en oacceptabel situation. Med mindre än två månaders framförhållning är det omöjligt att justera trafikvolym, fordon, personalresurser eller befintliga avtalsåtaganden, säger Peter Wretlund (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Kalmar län.
Kräver att Trafikverket omprioriterar
I skrivelsen trycker man därför på att det är ett upprepande problem med extremt sena besked och detta trots tidigare löften från Trafikverket om förbättrade processer.
Regionen menar också att om det saknas utrymme för kompensation inom befintliga anslag kommande år är det Trafikverkets skyldighet att omprioritera för att täcka de merkostnader som uppstått på grund av den bristande framförhållningen.
– De osäkra finansieringsvillkoren gör att vi inte kan följa Trafikverkets egna processer och krav. Stabil finansiering och förutsägbar kompensation är en förutsättning för att kunna beställa trafik, säger Carl-Wiktor Svensson (KD), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Kalmar län.