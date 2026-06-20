Här är de senaste siffrorna för vården i länet

I april hade primärvården i länet en bättre tillgänglighet än snittet i landet. Det visar den senaste genomgången av tillgänglighetssiffrorna till vård i regionen.

87 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för riket var 84 procent.

För 1177 på telefon var medelväntetiden 13 minuter i maj. Det är nio minuter kortare än samma månad förra året, men fortfarande en bra bit från regionens mål om att besvara alla samtal inom nio minuter.

I maj var det 50 procent av samtalen som besvarades inom den tiden och det är den näst bästa noteringen för året. Under samma månad ifjol besvarades 47 procent inom nio minuter.

Över rikssnittet

Drygt åtta av tio patienter i länet hade i april en tid till operation eller behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar. Rikssiffran ligger på 70 procent. Motsvarande siffror för första besök var 88 procent jämfört med 72 procent nationellt sett.

När det gäller återbesök inom medicinskt måldatum ligger regionen på 88, vilket är över rikssnittet.

På akuten i Västervik hade 82 procent av patienterna anlänt och lämnat mottagningen inom fyra timmar i april. I Oskarshamn var det 76 procent, i Kalmar 64 procent och snittet i Sverige låg på 53 procent.

87 procent av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i april. Snittet i riket låg på 61 procent. När det gäller vuxenpsykiatrin fick 95 procent tid till första besök inom 90 dagar.