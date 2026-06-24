Larmet inifrån regionens vårdmottagning: 30 graders värme och möbler som går sönder

Medarbetare tvingas arbeta i 14 grader på vintern och upp till 30 grader på sommaren. Problemen med lokalerna på habiliteringen i Oskarshamns har eskalerat och nu begär skyddsombud att Arbetsmiljöverket ska se över situationen.

Det har varit kända problem med lokalerna på habiliteringen i Oskarshamn sedan flera år tillbaka, men sedan i vintras har problemen blivit mer omfattande, enligt skyddsombudet. Det har rapporterats in ett så pass stort antal avvikelser att medarbetare numera uppmuntras att inte göra fler om det handlar om luft och temperatur.

”Medarbetare behöver astmamedicin”

Enligt skyddsombudet har det under vinterhalvåret varit 14 grader i korridor, samt 16 grader på kontor och i behandlingsrum. Det resulterade i att medarbetare inte kunde följa hygienrutiner, eftersom långärmade plagg var tvungna att bäras. Under somrarna är problemet motsatt, där det förra sommaren var 30 grader i personalköket.

Vidare ska lokalerna ha gett medarbetare så pass stora problem att de har behövt använda astmamedicin för att klara av att vara på arbetsplatsen. Även symtom som huvudvärk, torra ögon och klåda på kroppen har rapporterats. Slutligen ska möblerna vara i bristande skick, då de är gamla, slitna och inte följer regionens hygienregler.

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Så säger arbetsgivaren

Skyddsombudet kräver att verksamheten ska flyttas till bättre lokaler, att man ska köpa in möbler som är i enlighet med regionens hygienregler, samt att ta fram rutiner för när temperaturen orsakar att arbete inte går att utföra. Som svar på skyddsombudets begäran menar arbetsgivaren att chefer regelbundet har lyft problemen med Regionfastigheter, som i sin tur menar att de har kännedom om behoven men att det inte finns någon aktuell plan.

Det finns inte någon plan på att habiliteringen ska flytta till Oskarhamns sjukhus lokaler, utan istället att den ska flytta ner en våning i nuvarande hus och att det i samband med det ska ske renovering och inköp av nya möbler. Angående temperaturen säger arbetsgivaren att persienner ska sättas upp, samt att kylaggregat ska installeras.