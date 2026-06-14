Brister i regionens arbete mot välfärdsbrott

En ny granskning från regionens revisorer visar att Region Kalmar län behöver stärka sitt arbete med att förebygga, upptäcka och hantera välfärdsbrott.

Sedan 2024 har Region Kalmar län tagit steg framåt i arbetet mot välfärdsbrott, men enligt revisorerna återstår flera viktiga åtgärder. Det framgår av en granskningsrapport som offentliggjordes den 5 juni.

– Region Kalmar län arbetar inte tillräckligt systematiskt. De behöver stärka organisationens praktiska förmåga att förebygga, upptäcka och agera vid misstanke om välfärdsbrottslighet, säger Tuulikki Åkesson, ordförande för regionens revisorer.

Rutiner finns inte på plats

Granskningen visar att arbetet ännu inte är fullt ut etablerat i hela organisationen. Framför allt behöver rutiner och arbetssätt utvecklas och användas mer enhetligt.

– Vi har inte upptäckt något konkret fall eller sett att Region Kalmar län skulle vara särskilt utsatt för välfärdsbrott. Det vi granskar är metoderna och hur arbetet följs upp, säger Tuulikki Åkesson.

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Variation mellan verksamheterna

Enligt rapporten pågår ett internt arbete, men styrningen sker inte fullt ut eller på samma sätt i hela organisationen.

Regionen genomför exempelvis riskanalyser med fokus på välfärdsbrott och bedrägerier. Däremot kan arbetet med att omsätta analyserna i rutiner, kontroller och uppföljning förbättras mellan olika verksamheter.

Samtidigt konstaterar revisorerna att det redan finns vissa åtgärder för att förebygga och upptäcka oegentligheter. Information, stöd och utbildning till medarbetare förekommer också i organisationen.

Revisorerna har lämnat rekommendationer till regionstyrelsen, nämnderna och folkhögskolestyrelsen. Granskningen kommer att följas upp vid ett senare tillfälle.