Brister i regionens arbete mot välfärdsbrott

Sedan 2024 har Region Kalmar län tagit steg framåt i arbetet mot välfärdsbrott, men enligt revisorerna återstår flera viktiga åtgärder. Det framgår av en granskningsrapport som offentliggjordes den 5 juni.
– Region Kalmar län arbetar inte tillräckligt systematiskt. De behöver stärka organisationens praktiska förmåga att förebygga, upptäcka och agera vid misstanke om välfärdsbrottslighet, säger Tuulikki Åkesson, ordförande för regionens revisorer.
Rutiner finns inte på plats
Granskningen visar att arbetet ännu inte är fullt ut etablerat i hela organisationen. Framför allt behöver rutiner och arbetssätt utvecklas och användas mer enhetligt.
– Vi har inte upptäckt något konkret fall eller sett att Region Kalmar län skulle vara särskilt utsatt för välfärdsbrott. Det vi granskar är metoderna och hur arbetet följs upp, säger Tuulikki Åkesson.
Variation mellan verksamheterna
Enligt rapporten pågår ett internt arbete, men styrningen sker inte fullt ut eller på samma sätt i hela organisationen.
Regionen genomför exempelvis riskanalyser med fokus på välfärdsbrott och bedrägerier. Däremot kan arbetet med att omsätta analyserna i rutiner, kontroller och uppföljning förbättras mellan olika verksamheter.
Samtidigt konstaterar revisorerna att det redan finns vissa åtgärder för att förebygga och upptäcka oegentligheter. Information, stöd och utbildning till medarbetare förekommer också i organisationen.
Revisorerna har lämnat rekommendationer till regionstyrelsen, nämnderna och folkhögskolestyrelsen. Granskningen kommer att följas upp vid ett senare tillfälle.
Vanliga former av välfärdsbrott
Bidragsbrott
Att lämna felaktiga uppgifter eller underlåta att anmäla förändrade förhållanden för att få bidrag eller ersättning.
Ersättningsfusk
Att lämna oriktiga uppgifter om exempelvis sjukdom, arbetsförmåga eller vårdbehov för att få ekonomisk ersättning.
Föreningsbidragsbrott
Att lämna felaktiga uppgifter om exempelvis medlemsantal eller aktiviteter för att få bidrag.
Upphandlings- och välfärdsfusk
Att felaktigt redovisa arbetstid, tjänster eller kostnader, exempelvis inom vård och omsorg.
Korruption och mutor
Att betala tjänstemän eller beslutsfattare för att få förmåner.
Källor: Åklagarmyndigheten, Region Östergötland och Stockholms stad.