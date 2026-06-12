Högsta chefen om de dubbla budskapen till gravida: ”Här brast det internt”

Johan Rosenqvist har inte gett upp hoppet om en lösning för förlossningen i sommar, men kliniken tycks ha gjort det. Bilden är ett montage. Foto: Arkivbild/Mostphotos

Igår fick gravida kvinnor i norra delen av länet besked om att förlossningen i Västervik stängs i sommar. Idag backar Region Kalmar – men kan inte heller säkert säga att förlossningen kommer hållas öppen. – Jag var inte informerad om att de skulle gå ut med det, säger högsta chefen för vården i länet, Johan Rosenqvist.

I går kväll avslöjade vår tidning att berörda gravida kvinnor fått information om att förlossningen stängs i Västervik mellan 18 juli och 2 augusti. Ett totalt mardrömsbesked för gravida kvinnor i norra länet såklart – som under den perioden förvandlas till södra Sveriges Sollefteå där många kvinnor skulle få klart över tio mil till sin förlossningsavdelning.

Idag blev det ännu rörigare. Region Kalmar drog tillbaka den information som kvinnorna fått igår och menade att det slutgiltiga beslutet inte fattats ännu. Högsta chefen för vården i länet Johan Rosenqvist kan inte ge besked om när det slutgiltiga beslutet fattas.

– Det är en väldigt besvärlig bemanningssituation under sommaren. Under en period i sommar har vi inte tillräcklig bemanning för att hålla den medicinska säkerheten, men vi arbetar fortfarande för att hitta bemanning och har kontakt med bemanningsföretag. Det är en period där vi inte har en lösning just nu och om vi inte lyckas få till tillräcklig bemanning kommer vi vara tvungna att hänvisa kvinnor som ska föda till andra sjukhus.

Ser du att ni går ut med dubbla budskap?

– Det var en bedömning som gjordes på kliniken, men vi har inte gett upp hoppet. Vi ska arbeta med det här så länge det går. Vårt huvudfokus just nu är att vi ska lösa det.

När kan de gravida förväntas ett besked?

– Jag vet inte det. Vi har diskussioner med några bemanningsföretag, men det är inte klart just nu.

"Rätt eller fel tänker jag inte säga"

Hälso- och sjukvårdsdirektören var själv inte underrättad om att kliniken skulle gå ut med informationen.

– Jag är helt informerad om den besvärliga situationen, men jag var inte informerad om att de tänkte gå ut med den informationen och det borde jag förstås ha varit. Kommunikationsmässigt har det här inte blivit bra.

Hur ser du på att kliniken gick ut med den här informationen?

– Det var den bedömning som de gjorde och i den mån som det skapat oro i onödan är det väldigt olyckligt.

Var det fel av kliniken?

– Rätt eller fel tänker inte jag säga. Det här är en väldigt svår fråga att hantera med många aspekter.

Hur kommer det sig att du som högsta chef inte vet att gravida ska få besked om att deras förlossningsavdelning ska stängas?

– Jag kan inte uttala mig om det och jag vet inte hur man resonerade med det detta. Det kommer vi självklart ha en intern diskussion kring. Har det skapat onödig oro är det djupt olyckligt och det var inte intentionen från verksamheten.

Jag tänker att det är ganska långt mellan en besvärlig situation och en stängd förlossningsavdelning.

– Det är bara att konstatera att här brast det internt. Men som sagt har vi inte bestämt att avdelningen ska stänga, vi arbetar på en lösning. Situationen är väldigt besvärlig.

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"Det är inte unikt långt"

Födande kvinnor i kanske framförallt Västervik får nu drygt tio mil till närmaste förlossningsavdelning. En siffra som känns hämtad från Norrlands allra glesbefolkade inland.

– Det blir ett betydligt längre avstånd, men vi har långa avstånd i vårt län generellt sätt. Det är inte unikt långt, men Västervik är en stor stad och det kommer påverka många fler än det brukar.

Finns det kapacitet i grannlänen att ta emot de gravida?

– Vi tar alltid emot förlösande kvinnor från varandra och det finna alltid en kommunikation. Tidigare har det varit Västervik som tagit emot, men nu är Östergötland och Jönköping redo att emot födande kvinnor från oss.

Fått stenhård kritik i många år

Problemen på förlossningsavdelningen har varit många och djupa under många år. I april i år skrev barnmorskan Malin VIklycke ett långt debattinlägg om varför hon sagt upp sig. I flera år har många medarbetare fått sjukdomsbesvär i lokalerna.

”Tyvärr har hela denna situation medfört att flera barnmorskor redan bytt jobb, sjukskrivits eller omplacerats vilket resulterat i att förlossningen i Västervik nu hotas att behöva stänga ner pga fullständig kollaps! Jag är såå ledsen, arg och besviken på hur allt detta skötts och nu har jag fått nog!” skrev hon i sitt inlägg.

Johan Rosenqvist menar att situationen varit svår:

– Vi har haft ett stort arbetsmiljöproblem kopplat till lokalerna där vi har tappat ett stort antal medarbetare och nu har vi löst den arbetsmiljömässiga problematiken. Bemanningen kvarstår, vi har inte tillräckligt med personal och kommer ha en reducerad verksamhet framöver.

Antalet platser på förlossningen minskades från fem till tre i höstas. På frågan om regionen borde ha tagit situationen på större allvar tidigare säger Rosenqvist såhär:

– I backspegeln hade det absolut varit bättre, men de här problemen eskalerade och ökade ganska påtagligt under förra året. Det är inte helt lätt att hitta nya lokaler, men det hade givetvis varit en stor fördel om vi inte hamnat här.

Hade det krävts andra politiska beslut?

– När den akuta delen blev tydlig och framförallt om vad som skulle göras har det inte funnits någon försening från politiskt håll, men det hade varit svårt att veta vad problemet varit vad och vad som skulle göras åt det. Det är en situation som alla tycker är väldigt olycklig.

Finns det någon ekonomisk aspekt kring att ni inte lyckas lösa bemanningen för sommaren?

– Ekonomi är inte en faktor i detta, hittar vi en lösning kommer vi hantera det.

När kan gravida väntas få slutgiltigt besked om var de ska föda sina barn?

– Jag vågar inte säga exakt när. Det viktiga är att man är medveten om att det finns en risk för att vi behöver stänga och att vi är ärliga och öppna med det. Vi kommer självklart meddela det så fort som möjligt.

Skulle du säga att det troliga är att förlossningen stängs?

– Jag tänker inte spekulera i sannolikheter här. Vi arbetar stenhårt för att hitta de barnmorskor som vi behöver.