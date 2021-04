Micael Glennfalk är vd för Björkbacken. Foto: Jakob Karlsson

Hotellet tror hårt på årets säsong: "Gått all in"

2020 var ett miserabelt år för hela besöksnäringen. Hur blir 2021?

– Vi går all in, säger Björkbackens ägare Micael Glennfalk.

Fjolåret blev ett förlorat år för besöksnäringen i Vimmerby. För Björkbacken blev det ett tapp på omkring fyra års vinster.

– Pandemin har gjort att vi måste stanna upp mer kostsamma planer ett antal år. Men vi ska fortsätta satsa på våra medarbetare och på den samlade kunskapen hos oss, säger Anneli Rimås, vice vd.

Hur går då tankarna inför säsongen 2021?

– Vi går fullt, vi går all in. Varenda post är belagd från Cajsas till poolen till stugbyn till restaurangen. Vi har anställt för en full säsong. Vi har också nästan gått in tuffare i år än tidigare och har bland annat anställt en vaktmästare till för att öka upp, säger vd:n Micael Glennfalk.

"Saker kan ändras snabbt"

Trots osäkerheten som råder är man redo att ta emot turister i Vimmerby i stor skala igen.

– Vi tror på en bra säsong, men tar med oss att saker kan ändras snabbt. Folk bokar lite senare, folk inväntar vaccin och så vidare. Men vi får till oss att man bokar ändå, även om man inte vet hur det blir med ALV. Vi har gott hopp om en bra säsong och antingen kör man och satsar, eller så tar man det lugnt och försiktigt. Då kan man få ännu värre problem om man inte har rekryterat och står där med för lite personal, säger Anneli Rimås.

"Bokats bättre än vi trodde"

Hittills har 2021 varit en positiv överraskning.

– 2020 var ett katastrofår, men 2021 har det bokats bättre första kvartalet än vi trodde. Vi jämför oss med 2019 och januari, februari och mars är mycket bättre än vi trodde, säger Glennfalk, som dock tror man kommer tappa en del på att man inte säljer paket till ALV:

– Vi kan inte göra det i år och tidigare år har vi sålt många såna paket. Det har varit bekvämt för folk, men det kommer nog påverka.

Det finns ändå hopp inför den här sommaren, bedyrar man.

– Det känns inte nattsvart. Signalerna vi har är att det inte blir någon katastrof i år. Men mycket hänger på vaccin och att målgruppen får vaccinet. Det handlar om medelålders med barn mellan tre och tolv år.

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

