Man attackerade gäst och personal på krogen – ”Allt är svart”

En man gick till attack mot en gäst och en anställd på nattklubben Kharma i Vimmerby med både sparkar och slag. Nu döms han för bland annat misshandel. Själv säger han att hela utekvällen är ”svart” för honom.

Det var den 10 juli 2024 som händelsen inträffade. Den nu dömde mannen är i 30-årsåldern och tidigare bosatt i trakten.

I förhör har han berättat att han åkte till Vimmerby med en kompis, drack alkohol och från det att han anlände till Vimmerby är allt svart för honom. Av den anledningen vet han inte vad som hände på Kharma, mer än att han ryktesvägen har hört att han brutalt skulle ha misshandlat en annan gäst.

Började spotta blod

En av de målsägande var gäst på krogen, en man i 40-årsåldern från Vimmerby. Han har berättat att han var där med några kollegor för att ta ett par öl. Där kom han i samspråk med den tilltalade, som han inte kände men visste vem det var. Efter ett tag blev 30-åringen arg, började kalla honom fula ord och knuffade målsägaren våldsamt bakåt och in i ett antal stolar.

Målsäganden har berättat att han försökte hålla sig lugn och frågade vad som stod på. Då fick han ett slag i ansiktet av 30-åringen, varpå läppen sprack och han började spotta blod. I förhör har han sagt att han tror att 30-åringen misstog honom för en annan person och att det var därför som denne misshandlade honom.

Annons:

Skulle armbåga anställd

Den misslyckade kvällen slutade dock inte där för 30-åringen. En man i personalen såg att det var liv och tumult, och gick för att se vad som hände och började prata med 30-åringen, som han kände sedan tidigare.

Han uppmanade 30-åringen att gå hem, men även här blev 30-åringen aggressiv, sparkade mot den anställde och försökte även att skicka en armbåge i huvudet på honom.

En ordningsvakt har styrkt båda de målsägarnas berättelser. Dessutom är båda händelserna fångade på film av nattklubbens övervakningssystem.

Därför slipper han fängelse

Tingsrätten finner 30-åringen skyldig till misshandel och försök till misshandel. Gällande påföljden skriver man i domen att ”straffvärdet uppgår till två månaders fängelse. (Mannens namn) är tidigare ostraffad och det saknas skäl att tro att han kommer återfalla i brott. Påföljden kan därför stanna vid en villkorlig dom vilken dock i kraft av misshandelsbrottets artvärde måste förenas med samhällstjänst (75 timmar).”

Mannen ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. Den misshandlade mannens begäran om skadestånd avslogs dock av tingsrätten, då svullnad och sprucken läpp i ett par dagar inte ansågs nå upp till den nivå som krävdes.