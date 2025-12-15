Tog sig in i lägenhet i Vimmerby – bråk uppstod

En man i 60-årsåldern ska ha tagit sig in i en bostad i Vimmerby i fredags. Nu misstänks han för grovt hemfridsbrott.

Händelsen ska ha inträffat i centrala Vimmerby. En person, en man i 60-årsåldern, ska då ha tagit sig in på adressen och därefter kvarstannat i bostaden.

– Då uppstod ett bråk mellan den ena lägenhetsinnehavaren och den misstänkte som tagit sig in. De känner varandra sedan tidigare och det är inte en för dem okänd person som tagit sig in, säger Hampus Haag vid polisen.

Målsägande är en man i 50-årsåldern och en kvinna i 35-årsåldern.

– Det är rubricerat som grovt hemfridsbrott. Vad bråket handlar om får vi utreda. Polisen var där och förhörde alla parter. Man hade lite olika syn på det hela, säger Hampus Haag.