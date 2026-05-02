Dubbla smitningar i Vimmerby – finns ingen misstänkt

* Under onsdagen parkerade en man i 20-årsåldern, hemmahörande i en östgötsk kommun, på Sevedegatan i Vimmerby vid 16-tiden. En kvart senare hittade man skador som inte fanns där innan.

– Det är en buckla i plåten bredvid vänster bakljus. Det verkar som att någon tryckt till bilen lite där, säger Hampus Haag vid polisen.

Det finns ingen misstänkt för detta.

* Någon gång mellan den 13 och 16 april stod en bil på Magasinsgatan i Vimmerby.

– Man har fått en skada på sin bil. Det har blivit en buckla strax under sidospegeln på förarsidan och man tycker att det ser ut som ett dörruppslag.

Drabbad är en man i 50-årsåldern från kommunen och det finns ingen misstänkt där heller.