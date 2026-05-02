Stort firande på söndag när folkhögskolan fyller 70: "Något för alla generationer"

På söndag är det dags. Då firar folkhögskolan i Vimmerby 70 år. – Vi har vårt jubileumsår i år och det kommer vara mycket som händer, berättar biträdande rektorn Jennie Leander Lilja.

1956 startades Vimmerby Folkhögskola och det är nu 70 år sedan. 2026 blir ett stort jubileumsår där många aktiviteter och evenemang äger rum.

Nu på söndag är det dags för det stora kalaset och firandet. Jubileumsåret smygstartade i musikalartisternas föreställning "1956: När världen blev större" tidigare i år.

– 1950-talet kommer genomsyra hela skolan. Vi visar hur elevrummen såg ut, vi bjuder på sju sorters kakor, det går att köpa korv och titta på amerikanare. Det går att dansa eller lyssna till Dolly Dots. Under det här jubileumsåret är det mycket som kommer hända och nu bjuder vi in alla att komma hit, säger skolans biträdande rektor Jennie Leander Lilja.

Det blir också en fotoutställning med diabilder från "när det begav sig", det blir loppis, information om alla utbildningar och även en konstutställning som folkhögskolans seniorer står bakom. Dessutom blir det tipspromenader och smörgåstårtor som går att vinna.

– Sedan har vi gjort i ordning ett internatrum där vi har en hypotetisk person som bor och går på utbildningen på 50-talet. Rummet är fyllt av möbler, kläder och personliga attrialjer från 50-talet. Det är väldigt mycket som händer och vi håller på att piffa för fullt.

"Tidsdokument som är spännande"

Förhoppningen är förstås att många tidigare deltagare på skolan dyker upp.

– För alla gamla deltagare på skolan har vi ett litet bås i dagrummet där vi samlar in berättelser från deltagare som gått på skolan. Vi har försökt samla in deltagarberättelser tidigare under året och tänker att vi ska göra något av det i höst. Sedan hoppas vi att många nya, blivande deltagare kommer som är nyfikna på vad skolan har att erbjuda.

Bland annat informerar man om vilka andra event som sker under året.

– Den 20 maj har vi en föreläsning om klimakteriet för allmänheten. Det är viktigt att få förståelse för vad som händer i kroppen och hur det påverkar. Vi informerar allmänheten även om andra event.

Hur känns det att fira 70 år?

– Det känns jätteroligt. Nu börjar vi med 1950-talet då det var det årtiondet skolan öppnade. Det är ett väldigt roligt och inspirerande årtionde. Tiderna förändras och historiskt är det intressant att titta på vad som hänt genom åren och hur skolan utvecklats. Tord (Johansson) kommer att visa diabilder och visade mig en bild på dagrummet förr, där alla satt och läste varsin tidning. En sådan bild i dag i samma dagrum, skulle i stället visa deltagare som sitter med mobiltelefonen. Det är ett tidsdokument som är spännande att titta på och jämföra med nutid.

Lyfter fram historier

Man kommer också lyfte en del andra årtionden och berätta om folkhögskolans historia.

– Jag träffade en deltagare när vi firade folkhögskolans dag på torget. Hon berättade hur viktig folkhögskolan hade varit och vad den betytt för henne. Sådana historier vill man lyfta fram särskilt nu när vi har 70-årsjubileum.

Jennie Leander Lilja hoppas att söndagens firande skapar nya minnen.

– Jag tror att det blir en fin dag. Det finns mycket aktiviteter som passar många olika och det går att hitta något för alla generationer. Det kommer bjudas på god mat och fika och fastighetsskötarna håller på med sitt projekt.