Häktad för vapenbrott sedan nyår – ännu inte nära åtal

Den man i 35-årsåldern som missätnks för grovt vapenbrott i norra Vimmerby kommun har suttit frihetsberövad sedan nyår. Åklagaren är ännu inte nära att kunna väcka åtal.

Det var dagen före nyårsafton som mannen greps i norra delen av Vimmerby kommun. Brottsplatsen ska vara två adresser på orten och uppgiftslämnare har berättat för vår tidning om ett stort polispådrag just den aktuella dagen.

Mannen häktades kort in på det nya året och åklagaren begärde mannen häktad för synnerligen grovt vapenbrott. Det köpte inte rätten och i stället har han varit häktad för grovt vapenbrott sedan dess.

Mannen har omhäktats flera gånger och senast var den 10 april. Han gick då med på detta. Åklagaren fick den här gången till den 8 maj på sig att väcka åtal. Restriktionerna för honom ligger också kvar, vilket bland annat innebär att han inte får vistas med andra, inte ta emot besök och inte stå i förbindelse med personer utanför häktet.

Tekniska undersökningar tar tid

För grovt vapenbrott är det inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 18 månader och mannen är misstänkt för brottet på sannolika skäl. Tingsrätten anser att det är en risk att mannen på fri fot skulle undanröja bevis eller på annat sätt försvåra sakens utredning.

"Utredningen kommer inte vara färdig för åtal den 8 maj. Det som tar tid är tekniska undersökningar hos NFC. Under tiden gör polisen andra utredningsåtgärder. Vilka det är vill jag inte gå in på av hänsyn till förundersökningssekretessen", skriver åklagaren Lise-Lotte Norström i ett mejl.

Vice chefsåklagare Magnus Ling, har tidigare berättat att mannen går med på vissa saker och andra inte. Lise-Lotte Norström vill inte alls kommentera hans nuvarande inställning till misstankarna.