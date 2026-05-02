Hård kritik mot styret – regionrådet svarar om förlossningskrisen

Oppositionen larmar om risk för nedläggning av förlossningen och BB på Västerviks sjukhus, samtidigt som personal vittnar om en ohållbar situation där flera barnmorskor till slut väljer att säga upp sig. Regionrådet Mattias Adolfson (S) bemöter kritiken och betonar att åtgärder pågår. – Vi gör ju nu allt för att se till att vi kan bibehålla en bra och trygg verksamhet, säger han.

Situationen på förlossningen, BB och gynavdelningen i Västerviks sjukhus har under lång tid varit ansträngd. Vår tidning har skrivit flera artiklar tidigare om att det är något i lokalerna som påverkar de anställda så de får förkylningssymptom och andningssvårigheter, och att problemet har funnits i flera års tid. Efter flera försök med mindre åtgärder beslutade regionfullmäktige i höstas att hela byggnaden, hus 07, ska byggas om och renoveras.

Nu har läget blivit så allvarligt att verksamheten tvingas evakueras efter beslut från Arbetsmiljöverket, samtidigt som barnmorskor säger upp sig och riktar skarp kritik mot arbetsmiljön.

”Svagt ledarskap”

Kristdemokraterna kräver nu svar från majoriteten i Region Kalmar län, där Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet styr.

– Nu har det gått så långt att man tvingas flytta verksamheten akut. Annars kommer det inte finnas någon förlossning, BB eller gynavdelning i Västervik. Det är väldigt illa hanterat. Det yttersta ansvaret för att sjukvården fungerar ligger hos den politiska majoriteten – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Deras svaga ledarskap gör att förlossningen i Västervik är i kris och riskerar att försvinna. Jag vill veta vad de tänker göra för att stoppa nedläggningen, säger Jimmy Loord.

Partikollegan Maud Ärlebrant pekar på bemanningsläget:

– Bemanningen är halverad. Det är givetvis ohållbart och det är inte konstigt att barnmorskor slutar när de slits ut både av arbetsmiljön och av arbetsbelastningen. Vad görs för att få tillbaka de barnmorskor som sagt upp sig? Samtidigt signaleras det att man kan komma tvingas ta emot patienter från andra avdelningar. Det skulle leda till att kvinnor i Västervik kommer få åka till ett annat sjukhus för att föda om det är fullt av patienter från andra avdelningar. Om de styrande partierna inte gör någonting kommer vi snart inte ha förlossning i Västervik, säger hon.

Kristdemokraterna meddelar att de kommer lämna in en interpellation om detta till regionfullmäktige.

Barnmorska: ”Ledsen, arg och besviken”

Kritiken kommer inte bara från oppositionen. I en insändare beskriver barnmorskan Malin Viklycke, som nyligen sagt upp sig, en arbetsmiljö som hon menar gjort personal sjuk och lett till en massflykt från arbetsplatsen. Hon beskriver hur kollegor ”droppat av” på grund av inomhusmiljön och hur hon själv utvecklat förvärrad astma. Samtidigt har bemanningen minskat kraftigt.

"Från att ha bemannat tre avdelningar med fem till sex barnmorskor/sjuksköterskor till att endast vara tre stycken per pass dygnet runt”, skriver hon bland annat.

Hon riktar också kritik mot hur flyttplanerna hanterats, där besked ändrats flera gånger på kort tid.

"Jag är så ledsen, arg och besviken på hur allt detta skötts och nu har jag fått nog!”

Regionrådet: ”Mycket allvarligt läge”

Mattias Adolfson (S), regionråd och ordförande för hälso- och sjukvårdsberedningen, säger att situationen med lokalerna är allvarlig, men att åtgärder pågår.

– Det har ju varit ett mycket allvarligt läge i en tid, det föranledde oss till att göra det här stora investeringsbeslutet som innebär att vi bygger om hela hus 07. Efter dialog med medarbetare och chefer har vi nu också valt att evakuera förlossningsavdelningen för att fortsätta kunna bibehålla en bra verksamhet under byggtiden, och att medarbetarna ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt, säger han.

Hur ser du på att barnmorskor lämnar sina tjänster?

– Det är ju något som vi är medvetna om och är också något som har lett fram till de här viktiga besluten om att bygga om och evakueringen. Vi är medvetna om det här och har haft den här frågan i fokus under en längre tid. Nu har man landat i det här beslutet, och det tycker jag är bra, så att vi kan komma tillrätta med de arbetsmiljöproblem som finns kopplat till byggnaden.

Men nu är de underbemannade, hur ska ni göra för att se till att fler barnmorskor vill arbeta här?

– Det vi ser i allt detta är att det här är väldigt tydligt kopplat till den fysiska arbetsmiljön. När vi pratar med chefer och medarbetare så ger de bilden av att om man bara får i ordning det här så finns ett stort intresse för att jobba här som barnmorska.

KD menar att ni agerat för sent och att ni riskerar att förlora förlossningen – vad svarar du på det?

– Vi gör ju nu allt för att se till att vi kan bibehålla en bra och trygg verksamhet för medborgarna i norra delarna i länet. Det är det vi arbetar för och det som kommer att bli effekten av att vi flyttar verksamheten nu. Sen har det varit en period där man inte har vetat var problemet har funnits i själva byggnaden. Det har tagit sin tid att utreda det. Det är inte så att arbetet stått still, det har skett åtgärder hela tiden. Det är en hel åtgärdslista som man gått igenom, där man bytt ventilationssystem till exempel, men till slut har vi konstaterat att det inte räcker, och då behövde man göra de här stora investeringsbesluten. Det tog vi i väldigt snabb hastighet, vi lyfte ju undan andra investeringsobjekt för att komma fram med det här fortare.

Mattias Adolfson kontrar också med att KD och resten av oppositionen har varit med i varje beslut som tagits i processen.

– De har fått samma information som vi har fått, men har aldrig lagt några andra förslag än det som tjänstemännen kommit fram till. Det klart att det är lätt att kritisera från deras håll, men då hade man önskat att de hade andra lösningar på bordet, och det har vi inte sett.

Är det något som ni önskar att ni gjort annorlunda?

– Det har varit en väldigt komplex situation och är fortfarande. Man får utvärdera efteråt och se vad man kunnat göra annorlunda, och det ska man alltid vara ödmjuk inför, så man lär sig av dessa processer. En sådan utvärdering och dialog är jag öppen för efter vi tagit oss igenom det här. Men det viktiga just nu är att få en snabb evakuering, se till att medarbetarna får en god arbetsmiljö och se till att vi bibehåller en bra och trygg verksamhet för medborgare i norra länet.