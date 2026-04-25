Försäkringsbolaget ger rekordåterbäring på 300 miljoner kronor

Det gick väldigt bra för Länsförsäkringar Kalmar 2025. Det fina resultatet innebär att 300 miljoner kronor går tillbaka till kunderna i länet genom en rekordstor återbäring.

LF Kalmars ordinarie årsstämma hölls under onsdagen. Försäkringsbolaget ägs av sina 120 000 kunder och har sex kontor med totalt 230 medarbetare i länet.

2025 blev ett starkt år för LF Kalmar även om resultatet före skatt var sämre med 2025 (238 miljoner) jämfört med 2024 (404 miljoner). Återbäringen som betalas tillbaka till kunderna hamnar på 300 miljoner kronor och fjolårets återbäringssumma uppgick till 165 miljoner kronor. Återbäringen uppges avsättas från verksamhetsåren 2024 och 2025.

Återbäringen delas ut i slutet av november och alla som är berättigade återbäring får under hösten ett brev med sin summa.

”Det känns mycket bra att vi kan ge tillbaka en rekordstor återbäring på 300 miljoner kronor till våra kunder i Kalmar län. Vi ser en fortsatt god tillväxt, lägre skadekostnader samt en effektiv operativ verksamhet, vilket är grunden för att kunna ge tillbaka vårt överskott”, säger Peter Lindvall, vd för LF Kalmar, i ett pressmeddelande.

LF Kalmar skriver i pressmeddelandet att återbäring kan ges till kunderna när LF Kalmar har lyckats skapa ett positivt resultat utöver det som behöver återinvesteras för att utveckla verksamheten.

”Det är i praktiken en återbetalning av premien som man betalar för vissa av sina sakförsäkringar och beräknas utifrån hur mycket man har betalt in för exempel sin bil- eller hemförsäkring. I november kommer totalt 110 000 kunder få dela på en rekordstor återbäring på 300 miljoner kronor, som avsatts från verksamhetsåren 2024 och 2025”, skriver LF Kalmar i pressmeddelandet.