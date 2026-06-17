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Tonåring får böter för olovlig körning

Foto: MostPhotos

Tonåring får böter för olovlig körning

KRIM 17 juni 2026 19.00

En kille i övre tonåren döms till böter efter att ha stoppats i centrala Vimmerby på en klass 2-moped den 30 april.

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Killen saknade tillstånd att köra mopeden och har erkänt brottet. Straffvärdet för den olovliga körningen är 30 dagsböter. Nu kommer han få betala totalt 1 500 kronor i böter samt 1 000 kronor till brottsofferfonden.

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