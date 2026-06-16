TVÅ DÖMS TILL FÄNGELSE EFTER GROV MISSHANDEL

Två män i Vimmerby kommun döms till 18 månaders fängelse efter den grova misshandeln natten mellan 10 och 11 april i Storebro då de misshandlade en man med tillhyggen.

Kalmar tingsrätt beskriver gärningsförloppet som att de båda ska ha puttat målsäganden samt använt tillhyggen som baseballträ och knogjärn under ett bråk. Bråket uppstod mellan dem över en mindre summa pengar eller en karta tramadol som brottsoffret var skyldig den ena gärningsmannen. Den misshandlade var tillsammans med några andra ute på promenad och gick förbi den ene gärningsmannens bostad för att få låna några cigaretter.

När sällskapet gick iväg ska de båda gärningsmännen följt efter med tillhyggen och börjat misshandla mannen vid en parkeringsplats och garagelänga. Mannen fick ta emot slag mot huvudet och kroppen och sex till sju tänder slogs loss. Han tvingades att sy igen ett hål som slogs upp i ena kinden. Rätten anser att brottet ska bedömas som grovt eftersom de vid den förberedda misshandeln var två mot en och beväpnade med tillhyggen.

Efter misshandeln har mannen haft svårt att prata och äta och gått ner i vikt på grund av skadorna i munnen. Dessutom har det påverkat hans psykiska hälsa och gett sömnproblem.

Bägge döms nu till 18 månaders fängelse för grov misshandel och grovt brott mot lagen mot knivar och andra farliga föremål på allmän plats för de tillhyggen de bar med sig och använde. De kommer även få betala ett gemensamt skadestånd till mannen på 58 000 kronor för kränkning, sveda och värk. Utöver detta ska de var för sig betala 1000 kronor till brottsofferfonden.