MAN HADE SKYHÖG PROMILLE EFTER OLYCKA I VIMMERBY

En man som orsakade en trafikolycka i Vimmerby i maj förra året döms till två månaders fängelse för grovt rattfylleri. Foto: MostPhotos

Den 19 maj förra året kontrollerades en man efter en trafikolycka i centrala Vimmerby. Alkoholkoncentrationen i hans blod var 2,14 promille och tingsrätten dömer honom nu till två månaders fängelse för grovt rattfylleri.

Enligt beskrivningen från åklagaren hade han kört in i en bil som stannat vid ett övergångsställe på Storgatan och körningen ska ha inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Eftersom hans alkoholhalt var så hög och han orsakat en trafikolycka såg man inga andra skäl än ett fängelsestraff på två månader. Han ska även betala advokatkostnaderna, provtagningen och avgiften till brottsofferfonden.