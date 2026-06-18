FÄNGELSE OCH UTVISNING EFTER RÅN

Den man som med hot och rån försökt få en annan man att stjäla en tv i Hultsfred döms nu till sju månaders fängelse och utvisning. Foto: MostPhotos

En man i 30-årsåldern som i början av 2025 hotade en man och stal hans mobiltelefon har dömts till 7 månaders fängelse och utvisning. Den dömde ska ha krävt att den andra mannen skulle begå en stöld och ge honom stöldgodset.

Enligt den drabbade ska mannen varit den ledande i en grupp av tre som konfronterat honom i centrala Hultsfred. Hans mobiltelefon togs ifrån honom och mannen krävde att han skulle gå in i en väns bostad och stjäla en TV för att få tillbaka telefonen. Han beskriver situationen som hotfull när han trycktes upp mot en vägg, fick ta emot hot om att bli knivhuggen och smet iväg när han såg en lucka. När han några dagar senare kontaktade polisen för att se om de fått in telefonen uppmanades han att göra en anmälan.

Det visade sig att polisen hade tagit telefonen i beslag i ett annat ärende där den dömde och ytterligare personer gripits. Både offrets och gärningsmannens mobiltelefoner hade hittats gömda under löv.

Den dömde säger att han varken känner till den andre mannen och förklarar situationen med att polisen hittade både hans och brottsoffrets telefoner vid gripandet i Kalmar som en slump.

Utvisas i tio år

Tingsrätten finner den målsägandes uppgifter som mycket trovärdiga och hans berättelse stöds av övriga vittnens beskrivningar. Eftersom han hotades när han förskte ta tillbaka sin telefon räknas det som rån.

Den dömde finns redan med i 14 avsnitt i belastningsregistret och dömdes senast den 4 april 2025 av Kalmar tingsrätt för rån, brott mot knivlagen, ringa narkotikabrott, narkotikabrott, inbrottsstöld och olaga hot till fängelse i två år och utvisning med förbud att återvända till Sverige.

Rånet ger honom nu ännu ett fängelsestraff på sju månader samt utvisning från Sverige med förbud att återvända i 10 år.