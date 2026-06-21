HUNDÄGARE FÅR BÖTA EFTER OTÄCKA ATTACKEN

Nu har Kalmar tingsrätts beslut kommit efter den allvarliga hundattacken 2023 på en ort i Hultsfreds kommun där en kvinna och hennes ena hund blev så illa skadade att hon fick amputera en stor del av sitt långfinger och hunden till sist fick avlivas. Foto: MostPhotos

Nu har tingsrättens dom fallit i ärendet om den hundattack som skedde på en ort i Hultsfreds kommun 2023. En kvinna var ute med sina två hundar på en promenad när en hund rusade fram mot dem från en bostad. Kvinnans ena hund skadades så att den fick avlivas och själv fick så illa biten att hon fick amputera fyra centimeter av vänster långfinger. Ägaren till den anfallande hunden döms att betala runt 85 000 kronor i ersättning och rättegångskostnader.

Enligt domen så rusade den attackerande hunden rusade ut genom en öppnad ytterdörr, bet hennes ena hund i huvudet och bet även henne i fingret i tumultet som följde. Kvinnan fick amputera fyra centimeter av sitt vänstra långfinger. Den skadade hunden togs till veterinär där det konstaterades en infektion. Hunden blev efter några dagar sämre och fick till sist avlivas.

Både kvinnans och hundens skador anser rätten som orsakade av den anfallande hunden och hundägaren ska nu betala henne ersättning på 41 280 kronor samt hennes rättegångskostnader på 43 280 kronor.

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Kvinnan ville att både hundägaren och hennes sambo skulle betala ersättning då hon ansåg att även han, som vid tillfället befann sig i bostadens trädgård, ansvarade för hunden.

Tingsrätten finner det bevisat att han saknade ansvar för hunden eftersom kvinnan stod registrerad som ägare till hunden samt att de var på tillfälligt besök i hans bostad. Man anser även att kommunikationen mellan parterna tiden efter bevisar att han inte hade ansvar för hunden som anföll.

Därför får den kärande kvinnan betala mannens rättegångskostnader på 30 000 kronor.