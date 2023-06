Vimmerby IF Herr vs. Myresjö/Vetlanda FK

Vimmerby IF Herr vs. Myresjö/Vetlanda FK 19:00

IFK Tuna vs. Storebro IF

IFK Tuna vs. Storebro IF 19:00

Gullringens GoIF vs. Ölmstads IS

Gullringens GoIF vs. Ölmstads IS 13:00