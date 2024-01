Världsartisten kommer till Vimmerby: "Ska bli hur kul som helst"

Det går inte att bli profet i sin egen hemstad. Här kanske hemland passar bättre. Paulo Mendonça är betydligt mer känd utomlands än i Sverige.

Jörgen Nilsson, som driver Ultimate Sound & Concerts i Vimmerby, har nu löst så att Mendonça kommer till Brygghuset i Vimmerby den 27 januari.

– Han har varit ute på sin storytellerturné i Europa och kommer med den till oss i början av året. Det är en världsartist, någonstans mellan Lenny Kravits och Prince, som har stått på scen med Tina Turner och sålt guldskivor. Det är en oerhört häftig person med väldigt många roliga historier. Det kommer bli en väldigt trevlig kväll, säger en begeistrad Jörgen Nilsson.

Paulo själv, som länge varit ett betydande namn inom funk- och rockgenren, ser fram emot att komma till Vimmerby. Under sin artistkarriär har han gett ut flera soloalbum och spelat inför flertalet utsålda arenor. Hitlåten "Just in Case" har spelats över 8,4 miljoner gånger på Spotify.

– Det ska bli jättekul att få komma ut och spela. Jag älskar det. Jag har varit i Vimmerby en eller två gånger tidigare och det är en fin liten stad.

"Skön lirare"

Turnén som han har varit ute på är hans första akustiska turné någonsin.

– Det började under pandemin där jag spelade inför 50 personer och tyckte det var jätteroligt. Jag har varit ute på en turné i Holland, Schweiz och Tyskland där jag berättar historier från min över 30 år långa karriär. Det är mycket som har hänt, både roligt och tråkigt, och folk har diggat det.

Jörgen Nilsson säger att du är någonstans mellan Lenny Kravitz och Prince. Vad säger du om den beskrivningen?

– Jörgen är en skön lirare och en eldsjäl. Från dag ett när vi träffades, för kanske åtta år sedan, fattade jag att han hade hjärtat på rätt ställe. Vi kan säga som så att jag, Lenny och Prince växte upp med samma musik.

Största delen utomlands

Paulo Mendonça säger att cirka 80 procent av hans karriär har varit utomlands.

– Det började med Schweiz när jag fick en listetta där. Jag fattade inte vad grejen var, men det var då man upptäckte att tre minuter kan förändra ens liv. Jag hade en listtrea i Japan och blev stor där. Allt positivt hände samtidigt – jag behövde bara gå utanför dörren så fick jag ett bra samtal.

Hur var det att turnera ihop med Tina Turner?

– Jag var hemlig gäst på hennes turné i mitten av 90-talet. Det var intressant att spela för 40 000 personer som vill att du ska sluta spela, säger han och skrattar:

– Nej, men det var jätteintressant.

Spelning på Brygghuset

Men nu väntar alltså en spelning på Brygghuset i Vimmerby i slutet av januari.

– Musikaliskt kommer det bli grymt. Underhållningsmässigt kommer det också levereras, sedan är det upp till folk. Jag hoppas att man kommer dit med ett öppet sinne. Det blir en blandning av partymusik och anekdoter. En sak vet jag och det är att jag kommer ha hur kul som helst.

Utöver sin egen karriär som musiker är Paulo Mendonça också en framgångsrik producent och låtskrivare.