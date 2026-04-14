Fin utmärkelse för Vimmerbyprofilen ikväll – hyllades i Kalmar

Tord Johansson har underhållit på teaterscenen i många år. Ikväll fick han ett fint erkännande när han utsågs till årets eldsjäl på Länsteatern i Kalmar.

Tord Johansson har gjort mängder av roller på den lokala teaterscenen. Förutom flera tolkningar av karaktärer på Astrid Lindgrens Värld har han varit verksam i Komedianterna och teaterverksamheten i Ugnstorp i Djursdala.

Ikväll fick han motta Länsteaterns eldsjälspris som delats ut ända sedan 1997.

Motiveringen lyder såhär:

Tord Johansson, Vimmerby, tilldelas Byteaterns Eldsjälspris för sitt långa, varma och uthålliga engagemang för teatern och kulturlivet i Vimmerbybygden. Som skådespelare, regissör, musiker och pedagog har han under decennier burit scenkonsten vidare genom egna insatser och genom att samla människor kring berättandet. Han har spelat teater på Astrid Lindgrens Värld i roller som Anton i Emil i Lönneberga, Skalle-Per i Ronja Rövardotter och polis i Pippi Långstrump, verkat i grupper som Nisses gycklare och Komedianterna samt varit en drivande kraft i teaterverksamheten i Ugnstorp i Djursdala. Han har också undervisat i drama vid Kulturskolan och Vimmerby folkhögskola och därmed fört sitt kunnande och sin kärlek till teatern vidare till nya generationer. På senare år har han tillsammans med sin fru skapat Knastorps Kaffe och Kultur i Vimmerby, en levande mötesplats där föreläsningar, musik och teater får rum och där publiken bjuds in till kulturupplevelser nära och personligt. Där medverkar han själv fortfarande som musiker och scenkonstnär, samtidigt som platsen ger utrymme åt andra berättelser och artister. Tord Johansson är en sådan eldsjäl som med generositet, arbetsglädje och livslång trofasthet har gjort kulturen större, närmare och mänskligare för många".