Mängder med ägg återkallas – här är anledningen

Det är ägg från Sverige med märket Garant som återkallas sedan salmonella upptäckts i miljön där äggen värpts. Inga ägg har bekräftats med smitta och återkallelsen beskrivs som en ”försiktighetsåtgärd”.

Här är produkterna som omfattas:

Garant 6-pack frigående inomhus ägg S, packerinummer SE12, bäst före-datum 2026-06-22

Garant 24-pack frigående inomhus M, packerinummer SE12, bäst före-datum 2026-06-07, 2026-06-12, 2026-06-15

Garant 6-pack frigående inomhus ägg L/XL, packerinummer SE12, bäst före-datum 2026-05-29, 2026-06-07, 2026-06-22

Produkten är stoppad för försäljning och Axfood påpekar att bakterien där vid upphettning till 70 grader.

– Att det har påträffats salmonella i stallmiljön är mycket olyckligt och något vi ser allvarligt på. Vi kommer tillsammans med leverantören utreda hur det har kunnat ske, och hur det ska kunna undvikas framöver, säger Axfoods kvalitetschef Susanna Wadegård.

Äggen kan lämnas tillbaka, i första hand i de butiker där de köpts. Axfood driver kedjorna Willys, Hemköp, City Gross, Tempo, Handlar ́n och Matöppet.