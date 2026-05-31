Korta polisnotiser: Smitning, folkbokföringsfusk och påkört rådjur

Här har vi samlat några av polisanmälningarna från veckan.

* En anmälan har gjorts efter en händelse vid Vimarskolan den 20 maj. Då hade en kvinna från en grannkommun stått parkerad utanför skolan mellan 07.30 och 16.00.

– När hon kommer till bilen upptäcker hon en 15 centimeter lång repa på passagerarsidans bakskärm strax nedanför bakhjulet, säger Hampus Haag vid polisen.

Det finns ingen misstänkt och rubriceringen är smitning.

* En man i 25-årsåldern, oklart var han hör hemma egentligen, är misstänkt för folkbokföringsbrott.

– Det är en person som har flyttat till en adress och någon annan står fortfarande skriven där. Nu anmäler man detta till Skatteverket och oss, säger Hampus Haag.

* I lördags, vid 19.40-tiden, upptäckte en inringare att ett rådjur blivit påkört på riksväg 40 mellan Vimmerby och Frödinge. Hur det gick för rådjuret framgår inte av anmälan om jaktbrott. Det finns i nuläget ingen misstänkt.