Rekordår med stor vinst för lokalt företag: "En rapport vi kan rama in"

Branschen fick ett rejält uppsving under pandemin. Det är en förklaring till att Frödinge Hällerum Timbers senaste bokslut visade siffror som verkligen stack ut. – Det är nog en rapport vi kan rama in och sätta upp, säger vd Angelica Karlsson.

Företaget hade nämligen en omsättning på drygt 338 miljoner kronor och gjorde ett resultat efter finansnetto på drygt 102 miljoner kronor. Resultatet landade på drygt 67 miljoner kronor.

– Vi har brutet räkenskapsår, så siffrorna gäller för 1 juli 2021 till 30 juni 2022. Den perioden var väldigt bra för oss och marknadsläget under pandemin återspeglas i resultatet. 2021/2022 var vårt all time-high någonsin. Det är nog en rapport vi kan rama in och sätta upp. Det var historiskt, säger Angelica Karlsson, vd för Frödinge Hällerum Timber AB.

Vad är förklaringen?

– Många hade det tufft under pandemin medan vår bransch fick ett rejält uppsving. Det är den korta summeringen. Det var brist på virke till följd av enormt hög efterfrågan. Många var permitterade och såg om sina hem och hade då tid att fixa själv hemma. Folk reste ingenting, för att man inte fick, och då såg man om sitt hem helt enkelt. Då behövs det virke.

Vad betyder det här resultatet för er?

– Vi befinner oss, normalt sett, i en lågmarginalbransch där det brukar handla om låga marginaler. Det rimmar inte med hur investeringskrävande branschen är. Så det här resultatet behövdes absolut för att vi skulle våga göra större investeringar och förbättra vid våra industrier.

"Bygger för framtiden"

Det är ett arbete som i detta nu pågår för fullt.

– Vi bygger för framtiden för att bli ännu mer resurseffektiva och för att förbättra vår produktion och arbetsmiljö. Vi har precis gjort en ombyggnation i Hällerum och ett liknande projekt ska göras nu i sommar här i Frödinge. Det är ett stort projekt för oss som handlar om paketering vid vår råsortering. Vi gör även ett projekt vid vår hyvellinje i sommar och har ett projekt planerat för hösten och vintern, då vi ska byta ut vår scanningutrustning i Frödinge.

Vad ligger de här investeringarna på?

– Summerar vi de här investeringarna, så är det 55 miljoner vi tagit beslut om att investera nu. Vi bygger bort flaskhalsar i produktionen och uppdaterar både teknik och maskiner.

Optimistisk framåt

Nu är man dock tillbaka på nivåer som liknar tiden före pandemin.

– Det bokslut vi arbetar med nu kommer se helt annorlunda ut. Vi är nere på nivåer som var normala för oss innan, säger Angelica Karlsson.

Vad tror du om framtiden?

– Framåt är jag optimistisk kring branschen vi verkar i. Trä är lösningen på många hållbarhetsutmaningar vi står inför. När det gäller bostadsbyggande är trä, ur klimataspekt, det bästa alternativet. Dessutom är det vackert. Vi hoppas att prisbilden håller sig och att man värderar trä som det viktiga och fantastiska material det är.

Hur påverkas ni av konjunkturläget just nu?

– Vi märker självklart av det. Vi har fördelen av att mycket går på export och att våra marknader drar olika vilket skapar viss trygghet. Vår styrka är att ställa om och vara flexibla. Vår personal ska ha all cred för det, för det kräver mer av hela kedjan. Att vara flexibel ställer stora krav på oss internt, men vi har otroligt erfaren och kompetent personal som gör att vi lyckas leverera.

Totalt har man cirka 75 anställda vid sina anläggningar.