Traditionen håller i sig – Lifvens tillbaka på populära scenen

På lördag är det återigen dags för Lifvens att spela i Spakarp i Ydre. Foto: Jakob Karlsson

För femte gången blir det folkfest ute i Spakarp när Lifvens bjuder in till konsertkväll. – Det är härligt att vi kan skapa en tradition, första lördagen efter midsommar, säger bandets Ulf Nilsson.

Ända sedan premiäråret har det varit stort intresse att se Lifvens spela i den unika miljön. Varje år har det kommit omkring 500 personer till Spakarp i Ydre, och den siffran väntas även till lördagens spelning den 27 juni.

Att det har blivit en tradition har många bakomliggande förklaringar.

– Det är jättefin omgivning där vi har spelningen. Sedan har vi tyckt att det är ett bra sätt innan vi går på semester, skrattar Ulf Nilsson, som spelar fiol i bandet.

Strålande sol till musiken

Släktgården från 1700-talet där spelningen äger rum tillhör familjen till Anders Nilssons, som spelar dragspel i bandet, fru.

– De tycker det är trevligt när vi kommer upp och spelar där uppe, så det är roligt. Det är jättefin omgivning. Vi tycker att det passar bra med den musiken vi spelar också.

Det säljs både förköpsbiljetter och biljetter på plats. Många kanske väntar in i det sista för att kolla vädret, men väderprognosen ser just nu kanon ut. Kanske nästan lite för bra.

– Vi ska se till så att det finns rikligt med vatten där uppe, säger Ulf Nilsson som inte är orolig över värmen.

Publiken får gärna även att ta med sig egen valfri dryck ”av olika slag”.

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Så hålls gnistan vid liv

I 34 år har Lifvens spelat tillsammans, men det hittas alltid nya sätt att hålla gnistan vid liv. Bara en liten improvisation, som kanske inte ens publiken själva hör, är något som Ulf Nilsson tycker gör spelandet väldigt roligt.

– Vi har spelat en del av låtarna väldigt mycket, men sen kan det vara någon av oss som gör en kul grej på den låten som vi inte gjort innan. Då kan vi andra i gruppen höra och försöka skoja tillbaka lite grann. Det är nästan som att berätta en rolig historia för varandra.

Varje år bjuder de även in gästartister till Spakarp och i år välkomnar man de lokala artisterna Dimpker Brothers och Kalle Sellbrink.

– De spelar lite av sina egna låtar, och sen spelar de några låtar tillsammans med oss. Vi upplever att det blir en kul mix, säger Ulf Nilsson som tycker att lördagen ska bli kanonkul.