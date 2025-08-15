Lifvens gör comeback i parken – ”Varmt om hjärtat”

Lokala poppisbandet nummer ett, Lifvens, har en hektisk helg framför sig. Ikväll gör de en efterlängtad comeback i Folkets Park i Hultsfred. – Det känns lite som att komma hem, säger bandmedlemmen Patric Engqvist.

Det är faktiskt första gången sedan This is Hulstfred i början av 10-talet som Lifvens spelar i Folkets Park i Hultsfred – en plats som såklart betytt mycket för flera av medlemmarna. Inte minst Patric Engqvist som jobbade med festivalen i många år.

– Efter årsskiftet ringde John Christensen från folkparken och undrade om vi kunde göra något och jag började tänka på att det var läge och alla var sugna på det. Det ska bli superväder på fredag och jag tror nog det kan komma en del folk. Det känns lite som att komma hem för oss. Parken ligger ju varmt om hjärtat, inte bara med festivalen utan med alla parkfester som varit genom åren. Jag missade nog inte en enda parkfest där egentligen. Det är mycket minnen, både för Kenneth (Rosén) och mig. Jag hör lite surr så det kan nog bli en del folk också.

Vilken är den bästa konserten du sett i parken?

– Status Quo är den roligaste i alla fall, men det är väldigt svårt att svara på.

Vad hoppas du på?

– Jag blir inte förvånad om det blir 500 personer med det man hör och det vore ju jättekul. Jag tycker att de gjort ett jättejobb med parken senaste åren och hoppas att de kan få en skjuts till med den här konserten. Jag har inget emot om det här kan bli en liten sommartradition framöver.

"Kommer bli fullt ös"

Spelningen blir i Teaterladan och Engqvist utlovar full fart.

– Det kommer bli fullt ös i en timme och en kvart. Det blir inga ballader utan det får vara ös och ska bli jätteroligt.

I helgen finns det fler chanser att se Lifvens. På lördag blir det spelning i Odensvi och på söndag kör Lifvens både på Moaloppet i Virserum och en konsert med hembygdsföreningen i Södra Vi på kvällen.

– Moaloppet är inte svårt att tacka ja till när de frågar, vi brukar inte vara svåra så. Brunnsparken i Södra Vi har vi inte spelat jättemycket på, men det ska bli kul att komma dit och vi ser fram emot det. Vi är ju mer eller mindre uppväxta på Nöjespumpen i Södra Vi och spelade jättemycket där i början.