Efter förra årets succé – Lifvens smäller upp scen i parken

Den 15 augusti spelar Lifvens för andra året i rad i Folkets park i Hultsfred. Foto: Pressbild

I mitten av augusti blir det fart och fläkt i Folkets park i Hultsfred när Lifvens står för underhållningen. – I år kommer vi satsa på att bygga en utomhusscen, säger Patric Engqvist.

Det enormt folkkära bandet Lifvens är sparsamma med sina spelningar under sommaren, speciellt under juli då bandmedlemmarna istället fokuserar på semester med sina familjer.

– Senaste 7-8 åren har vi varit mycket lediga under juli, för vi det var så många av oss hade barnfamiljer och det var jättesvårt att hitta semestrar som funkade. Då bestämde vi att från början av juli till mitten av augusti får det vara lite ledigt, berättar Patric Engqvist.

Satsar på utomhusscen

Den senaste månaden har de endast gjort två spelningar; en i Sparkarp och en i Blankaholm. Men nu är det snart dags igen, när de för andra året i rad intar Folkets Park den 15 augusti.

– Det blir extra roligt. För alla vi, framför allt de som kommer från Hultsfredtrakten, är uppväxta i parken, inte minst med festivalen och med parkfester. Så vi tycker det ska bli jätte, jättekul.

Förra året spelade de i Teaterladan, men till i år har bandet satsat ännu större med en ny scen.

– I år kommer vi satsa på att bygga en utomhusscen, så det blir lite extra och lite trevligare. Det är jättekul att vara i Teaterladan, men lite krångligt med ljud med den betong och sten som finns där. Så nu har vi satsat på en utomhusscen och jag hoppas att det blir bra väder.

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Hoppas på 800 besökare

Det var en stor publikskara i fjol och man hoppas såklart på liknande siffror i år.

– Utan att överdriva var det mellan 700 och 800 personer. Det vore jättekul att komma upp i samma nivå nu, inte minst med tanke på att det är Folkparkens vänner som arrangör och att de får lite intäkter också, säger Patric Engqvist som hyllar föreningens arbete med att hålla parken levande.

Patric Engqvist tycker det är roligt att det händer lite saker nere i parken, med tanke på Hultsfreds fina musik- och konserthistoria.

– Nu var det jätteskoj att se massa folk på gamla Hawaiiscenen när Diggiloo var här. Det är jättekul i hjärtat för oss som jobbade med festivalen att se så här mycket folk på den ytan igen. Så jag hoppas att det blir mer och mer konserter där.