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Hultsfredsbanden ersätter efter tragedin – gaget går till Zedigs barn

Wild Rover och Lifvens ersätter Hunky Dory på Eksjö stadsfest och gaget går till Christian Zedigs barn. Foto: Pressbild

Hultsfredsbanden ersätter efter tragedin – gaget går till Zedigs barn

NYHETER 28 juli 2026 15.54

Efter den personliga tragedin i sommar ställer Hunky Dory in sin spelning på Eksjö stadsfest. Nu står det klart att Hultsfredsbanden Wild Rover och Lifvens ersätter.

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Det var tidigare i somrar som våldsdådet i Köpenhamn, som berört många människor, inträffade. Den 32-årige polismannen och småbarnspappan Christian Zedig misshandlades då till döds i samband med att han tittade på fotbolls-VM på storbildsskärm i den danska huvudstaden. 

Tragedin gör att Mariannelundsbandet Hunky Dory av förklarliga skäl ställer in årets spelning på Eksjö stadsfest. Nu står det klart att Hultsfredsbanden Wild Rover och Lifvens ersätter. 

"Tillsammans med familjen Zedig har vi i stadsfestledningen beslutat, efter önskan och initiativ från Wild Rover/Lifvens, att gaget för spelningen kommer att gå till Christian Zedigs barn. All vår omtanke till er från oss i Fiesta Eksjö", skriver Eksjö stadsfest i ett pressmeddelande.

Det här blir blott andra gången som Wild Rover och Lifvens delar scen. 

"Det blir en blandning av olika blandningar som kokas ned till något vi kan kalla irländsk folkmusik på småländska. Fy Skråen Vicket Härj", skriver stadsfesten.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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