Hultsfredsbanden gör spelning ihop för första gången på 12 år – ”Jättekul”

Det är första gången på 12 år som banden spelar ihop. "Det ska bli jättekul", säger Patric Engqvist. Foto: Pressbild

Lifvens och Wild Rover ska spela på Eksjö stadsfest tillsammans i augusti. Arkivbild från Lifvens spelning i Spakarp tidigare i år. Foto: Stefan Härnström

Wild Rover och Lifvens gör en efterlängtad spelning tillsammans på Eksjö stadsfest i slutet av augusti. – Det ska vara mycket kärlek den kvällen, säger Patric Engqvist.

I tisdags stod det klart att Wild Rover och Lifvens kommer ersätta Hunky Dory på Eksjö stadsfest, som av förklarliga skäl behövt ställa in.

– Det är jättekul att vi fick frågan, men sen är det jättetråkigt att det blir på grund av att Hunky Dory måste ställa in. Jag hade helst sett att de spelat och allt hade varit som vanligt, men vi ställer gärna upp och täcker upp, säger Lifvens Patric Engqvist, som även spelat i Wild Rover.

Så kläcktes idén

Det var först Bosse Alexandersson i Wild Rover som fick frågan från Eksjö stadsfest och då började det kluras på vilka som kunde vara med.

– Då kom vi på att vi kör båda banden. Eftersom vi är flera som spelar och har spelat i båda banden är det kul att kunna göra något tillsammans, säger Patric Engqvist.

Både Wild Rover och Lifvens har tidigare spelat på Eksjö stadsfest, men då på separata spelningar.

– Det är en jättetrevlig stadsfest, det är jättetrevligt i Eksjö. Lifvens har framför allt spelat i Eksjö många gånger på olika ställen.

Annons:

”Ska vara mycket kärlek”

Senaste och enda gången Hultsfredsbanden har stått på samma scen tillsammans var på This is Hultsfred 2014.

– Det är jättekul att spela ihop. Vi har känt varandra så länge, i stort sett alla. Det är som ett hippiekollektiv med irländsk folkmusik med mycket skratt, glädje och gamla historier.

Till stadsfesten kan publiken förvänta sig ös, glädje och intensitet med en blandning av låtar från både Wild Rover och Lifvens.

– Vi hoppas att de som kommer känner den här värmen och glädjen som vi vill försöker sprida, inte minst med tanke på vilka vi ersätter och på grund av den bakgrunden. Det ska vara mycket kärlek den kvällen... det ska det vara alla kvällar egentligen i resten av livet, men just då vill vi uppnå någon topp.

Gaget går till familjen Zedig

Eksjö stadsfest skrev i ett pressmeddelande att gaget för Wild Rover och Lifvens spelning kommer att gå till Christian Zedigs barn, efter önskan och initiativ från Hultsfredsbanden.

– Det var ingen tvekan om det att vi skulle göra så. Det känns bra i både magen, hjärtat och huvudet att göra så, så att det var självklart.