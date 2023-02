Snart ska Vimarhems hyror sättas: "Vi kan inte subventionera"

Vimarhems hyror höjs den 1 april. Frågan nu är hur högt Vimarhems yrkande kommer bli. – Det är osannolikt med ett lägre yrkande i år, säger Vimarhems ordförande Magnus Danlid (C).

Många kommunala bostadsbolag sätter sina hyror den 1 januari. Vimarhem har däremot 1 april som brytdag. Det innebär att man fortfarande inte lagt något yrkande inför hyreshöjningen 2023.

Förra året ville Vimarhem höja hyrorna med 4,75 procent. Uppgörelsen med Hyresgästföreningen landade på 2,7 procent. Årets hyresförhandling är ännu inte igång.

– Vi håller på nu att ta fram underlag. Det handlar dels om vad vi har haft för utgifter under 2022 och en prognos för vad vi räknar med under 2023. Det har varit ett ovanligt år med el, sopor, vatten och avlopp som gått upp ordentligt. Det finns andra parametrar också. Vi har bland annat en lönerörelse som vi inte vet heller ännu vart den tar vägen och det spelar roll, säger Magnus Danlid (C), ordförande i Vimarhem.

Men ett lägre yrkande än förra året är inte särskilt troligt. Det innebär minst 4,75 procent – men det kan bli ännu mer.

– Det är osannolikt att det skulle bli lägre. Det kommer bli högre, men det är en förhandling som vanligt med Hyresgästföreningen.

Vad kan du säga om nivån?

– Någon direkt nivå kan jag inte uttala mig om, men att yrkandet skulle bli lägre i år kan jag inte tro. Vi håller på att ta fram ett underlag med något vi kan stå för och argumentera för. Vi har inte dessa siffror ännu, men en hel del saker har stigit. Vatten och avlopp har stigit med 15 procent. Att inte värmen steg så mycket är ett glädjeämne.

"Kan inte subventionera"

Men räntorna är något annat som kan påverka, menar Magnus Danlid.

– Räntan har höjts ytterligare nu. Vi har haft låga räntor i Vimarhem, men nu börjar det komma ifatt. Har man 300 miljoner i lån så påverkar det.

Privatpersoner har redan drabbats av stigande räntor, höga elpriser och den kraftiga inflationen.

– Så är det för alla människor och det är inte roligt med prisökningar. Ska man se det med hyresgästens perspektiv så har saker och ting blivit dyrare i samhället. Tio procents inflation drabbar dem, men vi kan inte subventionera eller låta bli att höja. Då hamnar vi ständigt efter och det påverkar renoveringar och annat.

När kan ett yrkande komma?

– Vi är inne i februari nu och ett yrkande måste nog komma i slutet av februari, så att förhandlingen kan vara i mars. Förhoppningsvis kan vi vara klara tills att aprilhyran ska sättas.

Ska man svettas om man bor i en av Vimarhems lägenheter?

– Nej, det kan jag inte tänka mig. Det är klart att vi måste anpassa oss till omvärlden, men det är definitivt inte värre att bo i Vimarhems lägenheter än i andra. Kostnaderna stiger för alla och det är likadant för villaägare och de som bor i andra hyreslägenheter.

Vimarhem har drygt 1 330 lägenheter i kommunen.