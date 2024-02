Så blev socialens bokslut 2023 – bättre läge inför i år

Under 2023 fick socialnämnden närmare 20 miljoner kronor i extra statsbidrag. Först var tanken att använda allt under 2023 och på så sätt täcka hela det förväntade underskottet.

– Vi var nere på 1,9 miljoner kronor ett tag, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Men sedan kom beskedet att alla pengar inte fick användas under föregående år. Det skulle spridas ut över två till tre år.

– Utbetalningen kommer ske som det är sagt, men vi måste periodisera det här och kan inte ta upp allt i resultaträkningen i år. Vissa delar får vi ta 2024. Det har varit många turer om det här och vi har känt av med både revisorer och SKR (Sveriges kommuner och regioner). Tidigt i höstas hade vi tankar på att periodisera det här, men då fick vi till oss att vi inte kunde det. Efter kontakt med RKR (Rådet för kommunal redovisning) så har man kommit fram till att vi måste periodisera det här, sa dåvarande ekonomichefen Roger Sjögren när det här blev känt.

Sjuktalen har gått ned

Då låg socialnämnden på ett minus på 14,1 miljoner kronor.

– Men efter det så har sjuktalen gått ned och även vikariekostnaderna, säger Eva Berglund (S).

Det gör att bokslutet ser ut att bli drygt elva miljoner kronor i underskott gentemot budget.

– Det är siffrorna som nu går till ekonomiavdelningen för årsbokslutet och det är lite bättre.

Totalt var det drygt tolv av de 20 miljonerna som inte fick användas under 2023. Pengarna kan nu räknas in under 2024 i stället och bli en del av resultatintäkten.

– Det ger oss ett bättre utgångsläge helt klart och vi har sökt samma pengar igen. Det räddar inte allt, men det är ett stort plus, säger Lars Sandberg (C), vice ordförande i nämnden.

Återstår en del

I december ansåg socialnämnden att man hittat sex av tio miljoner som ska sparas. Nu har man även fattat beslut om ett förändrat anhörigstöd, vilket ger 580 000 kronor till enligt bedömningen från 2025.

– Vi har också sagt, lite kaxigt, att vi ska försöka få ned individ- och familjeomsorgens underskott med fyra miljoner kronor. Det handlar om en förhoppning om att kanske kunna placera på lite annat sätt.

Men en del miljoner återstår fortsatt att hitta.

– Vi vet inte vad prislappsmodellen kommer innebära eller hur de tekniska ramarna ser ut för oss. Men det har vi klurigt folk som ska klara ut, säger Berglund.

"Täppt igen hål"

I slutet av förra året fördelade också socialnämnden det tillskott man fått utifrån demografimodellen.

– Där har vi täppt igen en del hål vi har sett. Vi såg också att vi har drygt tre miljoner kronor i överskott på försörjningsstödet för 2023. Än så länge är arbetsmarknaden relativt god, även om vi ser bekymmer med Boklok. Men vi vet inte vart det tar vägen, säger Berglund.