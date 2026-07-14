ALV har tagit igen junitappet - "Vi är tillbaka"

ALV:s vd Joacim Johansson vill inte överdriva junitappet av gäster. Maj var så bra besöksmässigt att man endast sjönk till den satta målbilden. Nu ser han fram mot en julimånad som börjat starkt. Foto: Stefan Härnström

Det dåliga vädret i juni fick besökarantalet på Astrid Lindgrens Värld att tunnas ut efter en mycket god månad i maj. Läget i juli är än så länge mycket bra enligt vd:n Joacim Johansson och tappet har man mer eller mindre tagit igen.

- Inledningen på juli har varit jättebra. Vi är tillbaka. Det var ju inget jättestort tapp så man ska ju inte överdriva det.



Inledningen i maj gick bättre än förväntat och när man klev in i juni förlorade man besökare. Joacim förklarar att inledningen var så stark att man i juni bara sjönk till den satta målbilden.



- Nu får vi väl se för det har varnats om att det blir varmt igen. Då är det ju ändå så att vi tappar någon gäst som väljer att lägga sig på badstranden istället men det kommer säkert tillbaks när det blir annat väder. Nästa vecka ser väl ut att bli lite mer svensk sommar med 20 grader och någon regnskur. Om dom nu har rätt.

Inne i högsäsongen

Nu har parken gått in i högsäsongen med rejält besökstryck - speciellt när vädret är bra. Andra och tredje tisdagarna i juli är av tradition besökstopparna de flesta år. Tisdagen den 14 juli 20226 kommer inte slå rekordet men det blir en mycket bra dag för ALV.

- Jag träffade gamla kommunalrådet Bengt Johansson när jag var ute på parkeringen... och som vi brukade säga, "den tredje tisdagen i juli". Det är den som har mest. Alla tisdagar i juli brukar vara mycket men vi tror väl nästa vecka om det vädermässigt är bra, då blir den bäst besökta dagen för sommaren. Idag är det en väldigt bra tisdag. Klockan är tjugo över elva och vi har 7500 gäster och då brukar då ändå komma drygt 1000 gäster efter lunch en sådan här dag. Så det blir nog närmre nio tusen idag någonstans.

Besökssiffran på tisdagen blev slutligen 9 650 och Joacim Johansson är nöjd med antalet gäster för dagen.

- Vi är absolut nöjda med dagen, det är säsongsrekord än så länge. Men det är som sagt tredje tisdagen i juli, nästa veckan, som vi bruakr ha flest besökare på året. Blir bara vädret bra så kommer det antagligen att bli nytt rekord för året då.