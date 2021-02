Här är de nya lönerna – så mycket tjänar Vimmerbys politiker

Riksdagsledamöternas ersättning styr hur mycket Vimmerbys politiker tjänar. En riksdagsledamot i Sveriges riksdag fick höjt arvode med 1 500 kronor från årsskiftet.

Kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby, centerpartisten Jacob Käll, tjänar 90 procent av detta. Det ger honom en årsinkomst på 754 920 kronor. I månaden får Käll 62 910 kronor. Det är en höjning från 2020 med 1 350 kronor i månaden.

Det gör honom till bäst betald i den politiska toppen i Vimmerby kommun.

Övrigas arvode baseras också utifrån Källs arvode. Moderaten Marie Nicholson, som är vice ordförande i kommunstyrelsen, har en årslön på 603 936 kronor. Det ger henne en inkomst i månaden på 50 328 kronor. Det är drygt en tusenlapp mer i månaden jämfört med förra året.

Marie Nicholson är också vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, men får inget extra för det.

Har dubbla uppdrag

Oppositionsrådet Helen Nilsson, som var kommunalråd den förra mandatperioden, har en årslön på 377 460 kronor. Det är hälften av vad Jacob Käll tjänar och ger socialdemokraten 31 455 kronor i månaden.

Kristdemokraten Ola Gustafsson är ordförande i både samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och fritidsutskottet. Han får 196 279 kronor om året per roll och tjänar sammanlagt 392 558 kronor, vilket ger honom en månadslön på 32 713 kronor.

Socialdemokraternas Peter Högberg och Daniel Nestor är vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet respektive samhällsbyggnadsutskottet. De båda tjänar 98 139 kronor per år, vilket motsvarar 8 178 kronor i månaden.

Ex-kommunalrådets lön

Peter Karlsson är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Centerpartisten har ett årsarvode på 301 968 kronor och plockar ut 25 164 kronor per månad.

Andre vice ordförande i samma nämnd är Lis Astrid Andersson (S), som 2021 får 120 787 kronor. Det motsvarar 10 065 kronor i månaden.

I socialnämnden sitter Lars Sandberg (C) som ordförande och hans årsarvode är detsamma som Peter Karlssons. Eva Berglund, som andre vice ordförande, har också samma arvode som Lis Astrid Andersson.

Ex-kommunalrådet Tomas Peterson (M) är vice ordförande och har ett årsarvode på 90 590 kronor. Det ger honom 7 549 kronor i månaden.

Skapade debatt

Niklas Gustafsson är ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, som Vimmerby har gemensamt med Hultsfreds kommun. Hans årsarvode uppgår till 150 984 kronor, vilket motsvarar 12 582 kronor i månaden. Moderaten är ordförande vartannat år, men arvodet är detsamma för vice ordförande.

Kommunfullmäktiges ordförande, Leif Larsson, har samma arvode som Niklas Gustafsson. Ett valår tillkommer 18 873 kronor för centerpartisten för rollen som ordförande i valnämnden.

Kristdemokraten och riksdagsledamoten Gudrun Brunegård är vice ordförande i kommunfullmäktige och får för det 75 492 kronor i årsarvode, vilket i månaden ger henne 6 291 kronor.

Lennart Nygren (S) är andre vice ordförande i fullmäktige och får för det 45 295 kronor det här året. Det motsvarar 3 774 kronor i månaden.

Ordförande för kommunens revisorer är Roland Ilemark (S) och han har 37 746 kronor i år plus timarvode. Bo Mathiasson (C) har ett årsarvode på 18 873 kronor plus timarvode.

Kjell Alexandersson (M), överförmyndare, får 22 647 kronor det här året.

Vänsterpartiet har föreslagit att arvodena ska sänkas, vilket skapade debatt mellan vänsterpartisterna Lars Johansson samt Jacob Kant och moderaten Marie Nicholson. Här kan du läsa mer om det.