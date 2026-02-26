26 februari 2026
LISTA: Här är de lokala åkarna som kör Vasaloppet

Ett 30-tal lokala åkare ställer upp i Vasaloppet på söndag. Foto: Bildbyrån

SPORT 26 februari 2026 18.00


På söndag är det återigen dags för klassiska Vasaloppet. En snörik och kall vinter har gett fina förutsättningar för träning, även om det väntas plusgrader på tävlingsdagen. Runt 30 åkare från kommunerna Vimmerby, Västervik och Hultsfred planerar att komma till start.

Nio mils skidåkning från Sälen till Mora väntar tusentals skidåkare i klassiska och anrika Vasaloppet på söndag.

30-talet lokala åkare från våra trakter åker världens största långlopp på skidor och vi har listat samtliga nedan.

En av traktens bästa och mest rutinerade åkare, Erik Rollborn från Västerviks OK, var anmäld men har dessvärre tvingats kasta in handduken efter en fotskada.

Andra som sticker ut är Anders Hultman från Södra Vi som gör sitt 34:e Vasalopp och Peter Karlsson från Hultsfred som genomfört loppet inte mindre än 31 gånger tidigare.

Saknar du någon som ska åka loppet? Skicka ett mejl till oss på redaktion@dagensvimmerby.se så uppdaterar vi listan.

Fakta

Här är lokala åkarna i Vasaloppet 2026

Hultsfreds kommun

Johan Ekström, H50 – Södra Vi IF
Niklas Karlsson, H21 – Hultsfreds LK
Patric Karlsson, H40 – Hultsfreds LK
Joakim Svensson, H60 – Hultsfreds LK
Daniel Jönsson, H45 – Hultsfreds LK
Marcus Fransson, H35 – Målilla-Mörlunda SK
Andreas Ekberg, H50 – Hjortens SK
Peter Karlsson, H50 – Hjortens SK
Andreas Danielsson, H40 – Blackstads IF
Gustav Olausson, H21 – Hjortens SK

Vimmerby kommun

William Andersson, H40 – Södra Vi IF
Karl Eklund, H40 – Södra Vi IF
Anders Hultman, H55 – Södra Vi IF
Peter Jaldefeldt, H65 – Södra Vi IF
Nora Ekberg, D17 – Hjortens SK
Nils Rydenfalk, H45 – Hultsfreds LK
Daniel Samuelsson, H50 – AXA SC
Jesper Ståhl, H21 – AXA SC

Västerviks kommun

Ann-Charlotte Andersson, D50 ­– Bräcke SK
Johan Engman, H40 – Västerviks OK
Oskar Erlandsson, H35 – AXA SC
Hans Gustavsson, H35 – Västerviks OK
Julia Gustavsson, D21 – AXA SC
Tuva Jansson, D21 – Bräcke SK
Jakob Nelson, H55 – Västerviks OK
Mattias Ottosson, H40 – XC Sthlm Ski Club
Louise Waerme, D21 – Västeviks OK
Mattias Widmark, H35 – Västerviks OK
Sandra Widmark, D35 – Västerviks OK
Patrik Elmqvist, H55 – Gamleby OK
Richard Olovsson, H50 – Gamleby OK

