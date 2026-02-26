LISTA: Här är de lokala åkarna som kör Vasaloppet

Ett 30-tal lokala åkare ställer upp i Vasaloppet på söndag. Foto: Bildbyrån

På söndag är det återigen dags för klassiska Vasaloppet. En snörik och kall vinter har gett fina förutsättningar för träning, även om det väntas plusgrader på tävlingsdagen. Runt 30 åkare från kommunerna Vimmerby, Västervik och Hultsfred planerar att komma till start.

Nio mils skidåkning från Sälen till Mora väntar tusentals skidåkare i klassiska och anrika Vasaloppet på söndag.

30-talet lokala åkare från våra trakter åker världens största långlopp på skidor och vi har listat samtliga nedan.

En av traktens bästa och mest rutinerade åkare, Erik Rollborn från Västerviks OK, var anmäld men har dessvärre tvingats kasta in handduken efter en fotskada.

Andra som sticker ut är Anders Hultman från Södra Vi som gör sitt 34:e Vasalopp och Peter Karlsson från Hultsfred som genomfört loppet inte mindre än 31 gånger tidigare.

Saknar du någon som ska åka loppet? Skicka ett mejl till oss på redaktion@dagensvimmerby.se så uppdaterar vi listan.