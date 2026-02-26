LISTA: Här är de lokala åkarna som kör Vasaloppet

Här är lokala åkarna i Vasaloppet 2026
Hultsfreds kommun
Johan Ekström, H50 – Södra Vi IF
Niklas Karlsson, H21 – Hultsfreds LK
Patric Karlsson, H40 – Hultsfreds LK
Joakim Svensson, H60 – Hultsfreds LK
Daniel Jönsson, H45 – Hultsfreds LK
Marcus Fransson, H35 – Målilla-Mörlunda SK
Andreas Ekberg, H50 – Hjortens SK
Peter Karlsson, H50 – Hjortens SK
Andreas Danielsson, H40 – Blackstads IF
Gustav Olausson, H21 – Hjortens SK
Vimmerby kommun
William Andersson, H40 – Södra Vi IF
Karl Eklund, H40 – Södra Vi IF
Anders Hultman, H55 – Södra Vi IF
Peter Jaldefeldt, H65 – Södra Vi IF
Nora Ekberg, D17 – Hjortens SK
Nils Rydenfalk, H45 – Hultsfreds LK
Daniel Samuelsson, H50 – AXA SC
Jesper Ståhl, H21 – AXA SC
Västerviks kommun
Ann-Charlotte Andersson, D50 – Bräcke SK
Johan Engman, H40 – Västerviks OK
Oskar Erlandsson, H35 – AXA SC
Hans Gustavsson, H35 – Västerviks OK
Julia Gustavsson, D21 – AXA SC
Tuva Jansson, D21 – Bräcke SK
Jakob Nelson, H55 – Västerviks OK
Mattias Ottosson, H40 – XC Sthlm Ski Club
Louise Waerme, D21 – Västeviks OK
Mattias Widmark, H35 – Västerviks OK
Sandra Widmark, D35 – Västerviks OK
Patrik Elmqvist, H55 – Gamleby OK
Richard Olovsson, H50 – Gamleby OK