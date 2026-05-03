"Jättestor ekonomisk utmaning" – Vimarhems vd har fått nytt uppdrag

Elisabeth Will är vd på Vimarhem. Hon har fått i uppdrag av styrelsen att ta fram tre olika ekonomisk paket. Foto: Simon Henriksson

2025 blev det värsta året på länge för Vimarhem. Det finns också orosmoln framåt. – Vimarhem står inför en jättestor ekonomisk utmaning. Vi har otroligt stora utgifter och för lite inkomster, säger Vimarhems vd Elisabeth Will.

Vimarhems resultat för 2025 landade på -2,8 miljoner kronor. Att sparka sin vd Johan Oléhn kostade 2,4 miljoner kronor och har pekats ut som den främsta orsaken till det svaga året.

– Utifrån styrelsens perspektiv blev det ett väldigt speciellt år med minusresultat. Det har vi inte haft tidigare, i vart fall inte på väldigt många år. Den främsta orsaken var vd-skiftet. En vd har ett avtal och det belastade förra årets resultat, säger Magnus Danlid (C), ordförande i Vimarhem.

Elisabeth Will, som varit verksam inom bolaget i många år, tog över vd-posten i slutet av förra året. Inför fullmäktige beskrev hon väldigt tuffa utmaningar som det kommunala bostadsbolaget står inför.

– Vimarhem står inför en jättestor ekonomisk utmaning. Vi har otroligt stora utgifter och för lite inkomster, säger hon.

Ska ta fram tre paket

Hon har nu fått ett nytt uppdrag från styrelsen.

– Jag har fått i direktiv från styrelsen att ta fram tre stycken olika ekonomiska paket som kan medföra att Vimarhem kan visa ett plusresultat gällande 2028 års budget. Det här är ett väldigt stort arbete och jag har satt mina kollegor i arbete för att ta fram siffror.

Hon menar att ett bekymmer är att man aldrig tagit ut något av hyresgästerna för standardhöjande åtgärder.

– Om man bytt fönster, fått nytt badrum, nytt kök eller fiber så har vi aldrig höjt en hyra. Mycket av vårt minus ligger i att vi inte kan ta ut hyrorna vi behöver. Vi kan inte få det genom en hyresförhandling, men nu går vi in i en förhandling om stnadardhöjande åtgärder. Det är en stor process. Även om man kommer överens om en summa kan bli tvungen att vänta in en ny hyresgäst eller en upptrappning över fem år om man inte förhandlat innan åtgärden påbörjats.

Tillsammans med fem andra kommunala fastighetsbolag har man nu gått samman och genom Torsås kommunala bostadsbolag anställt en konsult på två år.

– Konsulten ska hjälpa oss med alla förhandlingar gällande det här och kan göra en bruksvärdesanalys när standarden är högre än vad hyran är. Det kan handla om egen tvättstuga och liknande kriterier.

Vill börja sälja tjänster

Vimarhem tittar också på att börja sälja tjänster.

– Många i dag vill exempelvis inte rensa avlopp. Då tittar vi på att vi kan hjälpa till med det och sälja den tjänsten.

Energioptimering är en annan viktig faktor för bolaget framgent.

– Vi tittar jättemycket på det. Vi har bytt fönster i över 600 lägenheter och då kan man spara energi. Det blir för varmt i husen, men genom att justera ventilationen kan vi få ned värmekostnaderna. Det är mycket pengar i det och flera hundratusen för varje område.

Stigande räntor är en annan svår utmaning.

– Det smäller till ordentligt i vår kassa. Vi har taxebundna kostnader, material och allt blir dyrare. Vi har eftersatt underhåll och vakansgraden ligger på fem procent. Vårt mål är tre procent, men vår kundservice är jätteduktig och jobbar hårt med det.

Gav en känga

Elisabeth Will gav också en känga till Johan Oléhn gällande måluppfyllelsen.

– Det blev svårt för mig. Vi fick inte riktigt våra mål och verksamhetplan klar av vd:n förra året. En del mål är luddiga och vi visste inte vad vi skulle gå efter för tal. Jag hoppas att vi kan förbättra det nästa gång vi står här.

När det gäller uthyrningsläget hade Vimarhem 98 lediga lägenheter i början av förra året och 65 i slutet av året. Den senaste redovisningen visade att det finns 51 lediga lägenheter inom beståndet. Totalt har man 1 334 lägenheter.