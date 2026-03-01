LISTA: Så gick det för våra lokala åkare i Vasaloppet

Det var tuffa förutsättningar under årets Vasalopp vilket gjorde att många deltagare bröt.
Vimmerby kommun
1778) Nils Rydendalk, Södra Vi IF 06.25.36
6384) Daniel Samuelsson, AXA SC 10.27.03
8198) Jesper Ståhl, AXA SC 12.27.29
1392) Robert Blomberg, Södra Vi IF 06.04.42
2409) Karl Eklund, Södra Vi IF 07.00.19
3472) Anders Hultman, Södra Vi IF 07.58.02
Peter Jaldefeldt, Södra Vi IF brutit
Nora Ekberg, Hjortens SK brutit
William Andersson, Södra Vi IF brutit
Hultsfreds kommun
6465) Johan Ekström, Södra Vi IF 10.31.27
5848) Niklas Karlsson, Hultsfreds LK 09.53.28
6466) Patric Karlsson, Hultsfreds LK 10.31.28
6762) Andreas Ekberg, Hjortens SK 10.50.38
7117) Peter Karlsson, Hjortens SK 11.14.08
5182) Gustav Olausson, Hjortens SK 09.27.06
7858) Marcus Fransson, Målilla-Mörlunda SK 12.00.27
8159) Daniel Jönsson, Hultsfreds LK 12.24.23
Joakim Svensson, Hultsfreds LK brutit
Anders Danielsson, Blackstads IF brutit
Västerviks kommun
1654) Ann-Charlotte Andersson, Bräcke SK 12.52.27
7150) Tim Bergenbrant, AXA SC 11.15.51
4273) Johan Engman, Västerviks OK 08.38.35
5700) Oskar Erlandsson, AXA SC 09.45.53
3650) Christian Eriksson AXA SC 08.08.36
2892) Kåre-Ivar Skaro 07.25.39
1653) Tuva Jansson, Bräcke SK 12.52.26
6176) Jakob Nelson, Västerviks OK 10.11.59
1344) Louise Waerme, Västerviks OK 12.03.34
8383) Mattias Widmark, Västerviks OK 12.39.57
1564) Sandra Widmark, Västerviks OK 12.39.56
3870) Patrik Elmqvist, Gamleby OK 08.20.07
6156) Richard Olovsson, Gamleby OK 10.10.50
Kent Ekeflod, Gamleby OK brutit
Hans Gustavsson, Västerviks OK brutit
Julia Gustavsson, AXA SC brutit
Jonas Zeilon, Ankarsrum brutit
