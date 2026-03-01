LISTA: Så gick det för våra lokala åkare i Vasaloppet

Tuffa förutsättningar gjorde att ovanligt många bröt Vasaloppet. Men de allra flesta av våra lokala åkare kämpade sig ändå i mål. Bäst på herrsidan var Robert Blomberg i Södra Vi IF som åkte in på 06.04.42 och plats 1392 medan Louise Warme var snabbast av damerna på 12.03.34 och plats 1344.