Många mil på vägarna i DSK:s tjänst: ”Kollar konstigt på mig”

Djursdala SK (division fem)

Nyförvärv: Ludvig Lundqvist (Mariebergs SK/comeback), Bellal Adem Nur (Storebro IF), Christoffer Borsiö (Vimmerby IF), Jonathan Arvidsson (do), Lamek Abraham (do), Karl Ekholm (Tjust IF FF), Tim Larsson (Södra Vi IF), Elias Gunnarsson (do), Edwin Djurstedt (do).

Förluster: Dzenan Hrnic (Storebro IF), Santosh Javalaghi (do), Jihad Assaf (IFK Tuna), Pontus Stahlin (Horn/Hycklinge IF), Fabian Borén (do), Oliver Eriksson (do), Joel Didi Augustinsson (do), Kristoffer Larsson (do), Mats Eriksson (do), Rasmus Stahlin (Rottne IF), Markus Ahl (slutat), Jonatan Stridh (slutat), Oskar Eriksson (slutat) och Christian Simonsson (osäker).

Seriefavoriter: ”Södra Vi och IFK Tuna är solklara seriefavoriter, sen tror jag att IFK Västervik kan bli bra också. Ruda IF ser också ut att ha ett starkt lag”, säger tränaren David Henriksson.

Lagen i division fem nordöstra: Ankarsrums IS, Djursdala SK, Fagerhults AIK, HM IS, IF Ariel, IF Stjärnan, IFK Tuna, IFK Västervik, Ruda IF, Storebro IF, Södra Vi IF och Tjust IF FF.