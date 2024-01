Djursdala jagar en historisk final i KM: "Det är helt galet"

Vimmerby IF, Gullringens GoIF, IFK Tuna, Frödinge/Brantestad SK och Storebro IF har alla stått som segrare i kommunmästerskapet i futsal. Det har däremot inte varken Södra Vi IF eller Djursdala SK gjort. De sistnämnda har faktiskt inte ens varit i final.

– Det är helt galet. Djursdala har genom åren inte varit något klassiskt inomhuslag direkt. Förra året åkte vi ut i semifinal, det var riktigt surt, säger Albin Isaksson.

Tror på final-möjlighet

Förra året, ja. Då var DSK kanske det laget som överraskade mest positivt. Man tog sig fram till semifinal och tvingade där fram en förlängning mot förhandsfavoriten IFK Tuna. Ett tröttkört Djursdala lyckades dock inte ta sig till final den gången heller.

– Det hade varit skitkul om vi kunde göra det i år istället, säger Albin Isaksson.

Hur ser du på möjligheten att lyckas med det?

– Jag tycker absolut att möjligheten finns. Jag vill inte sätta för mycket press på oss själva, men att ha semifinal eller till och med final som målsättning tycker jag är bra.

Lyfter fram flera spelare

Albin Isaksson tycker att DSK har ett bättre lag i år än det man tog sig till semifinal med i fjol.

– Vi har ett bra lag och i år känns det ännu bättre till och med. Sen har vi en del unga killar som inte har spelat KM tidigare så det är säkert många som kommer att vara nervösa i de första matcherna innan det släpper. Jag tycker att vi har haft sjukt bra träningar med mycket folk och väldigt bra fart.

Vilka spelare i DSK ska publiken hålla ett extra öga på?

– Max Karlsson är riktigt duktig och även "PH" (Linus Palmér Hård, målvakt) är väldigt bra. Sen har vi "Isse" (Isack Thuresson) som är sjukt bra inomhus och Alex Karlsson som är riktigt teknisk.

"Årets höjdpunkt"

Albin Isaksson har spelat många KM-turneringar och ser fram emot lördagens utmaning.

– KM är lite av årets höjdpunkt. Det som är kul är att man får möta alla lagen i kommunen. Vem som helst har möjlighet att vinna och bli bäst i kommunen.

Hur ser du på motståndarlagens slagstyrka inför turneringen?

– Jag tycker att Tuna är favorit, de såg väldigt bra ut i Nennes Nyårscup. För mig är det klart att Tuna och Gullringen ska ta sig till semifinal. Sen har jag hört att Vimmerby inte prioriterat KM i år, men de ska väl också ta sig till semifinal. Frödinge var ju tvåa i Nennes Julcup och ska väl ha någon form av favoritskap på sig i och med det.