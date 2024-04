Tuna-tränaren hyllar nyförvärven: ”De sticker verkligen ut”

IFK Tuna (division fem)

Nyförvärv: Alexander Gustafsson (Hultsfreds FK), ”Keko” Toribio Urrutia (do), Viggo Alexandersson (IFK Västervik), Neo Ahlstrand (do), Marcus Skoog (Målilla GoIF), Joakim Hammar (Södra Vi IF), Rory Barraza (do), Nimrod Kibrom (Storebro IF) och Robin Thunberg.

Förluster: Ted Åström Åberg (slutar), Walid Hassan (Gullringens GoIF), Abdelrahman Ammar (Södra Vi IF).

Lagen i division fem nordöstra: Djursdala SK, Fågelfors IF, Hjorted/Totebo, HM IS, Hultsfreds FK, IF Ariel, IF Stjärnan, IFK Tuna, IFK Västervik, SK Lojal, Södra Vi IF, Tjust IF FF.

Seriefavoriter: ”IFK Västervik och Hjorted/Totebo. Vi borde vara med där också”, säger Lars Gustavsson.

Seriepremiär: IF Ariel, lördag 13 april, borta.