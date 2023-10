Tunas forcering gav en poäng – tung kvalstart för Västervik som föll stort

Kvaläverntyret är igång. IFK Tuna hämtade upp ett 0–2-underläge till 2–2 mot Norrahammars GIS medan IFK Västervik åkte på en klar 1–4-förlust mot Furuby IF.

IFK Västervik och IFK Tuna tog hand om de två kvalplatserna i division 5.

Lagen inledde kvaläventyret på hemmaplan, deras enda hemmamatch i kvalet.

Tuna hamnade i ett tidigt tvåmålsunderläge hemma mot Norrahammars GIS. 0–1 kom på en frispark i bortre krysset i 18:e minuten 0–2 på en tjusig halvvolley.

I slutet av första halvlek fick en spelare i Norrahammar sitt andra gula kort efter en situation mellan avbytarbåsen och visades ut. Norrahammar hade en boll i stolpen i början av andra och var otroligt nära 3–0.

Upphämtning gav en poäng

Tuna hade svårt att skapa chanser under första halvtimmen innan det lossnade två gånger om på kort tid. Först störtade Anton Békési fram och stötte in Anton Carlssons inlägg fram till 1-2 i minut 73 och sedan kvitterade Victor Gustavsson till 2-2 tre minuter senare. "VG" sköt ett lågt skott utanför straffområdet som letade sig in i mål. Tuna hade bud på ett segermål, men koncentrationen i avslutsögonblicken saknades och kvalpremiären slutade 2–2. Den efterföljande straffläggningen vann Norrahammar.

IFK Västervik fick ingen rolig kvalstart hemma mot Furuby IF. De släppte in 0-1 i sjätte minuten och 0–2 strax före paus. Albin Boqvist tände Västerviks hopp med 1–2 i 56:e minuten, men Furuby återtog sin tvåmålsledning tio minuter senare. Gästerna vann till slut med 4-1 och Västervik fick en blytung start på kvalet som avslutas med dubbla bortamatcher.