27 september 2025
VÄLBEKANT ANSIKTE BLIR NY TRÄNARE I GULLRINGEN

Karlo Goranci kliver in som tränare i Gullringen nästa säsong. Arkivbild.

VÄLBEKANT ANSIKTE BLIR NY TRÄNARE I GULLRINGEN

FOTBOLL 27 september 2025 15.45

För en tid sedan avslöjade vi att Mattias Sandh slutar som tränare i Gullringen efter säsongen. Nu är ersättaren presenterad. 

Det blir ett välbekant ansikte för Gullringen nästa säsong. Karlo Goranci tar över laget. Han har både varit spelare och spelande tränare i GOIF sedan tidigare – men nu blir det en roll som enbart tränare.

– Det känns jättekul och inspirerande att vara tillbaka som tränare i Gullringen. Nu kan jag koncentrera mig tillsammans 
med spelare och övriga ledare att ta över det jobb Mattias lagt ner och mitt mål är att utveckla laget ytterligare, säger han till klubbens hemsida. 

Gullringens dröm om kvalspel dog idag efter 0-2 hemma mot Vista. 

– Jag tycker alla ska vara stolta över vad föreningen gör både på och utanför planen, det är något jag också vill förvalta som tränare i Gullringens GoIF.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

