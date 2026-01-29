Här är laget som föreslås ta VFF:s division 5-plats: "Känns så där"

Höreda GIF ser ut att kliva in i division 5 nordöstra efter att Västerviks FF tackat ja till en friplats i division 4. Foto: Bildbyrån

Västerviks FF har tackat ja till en friplats i division 4 och lämnat ifrån sig en vakant plats i division 5 nordöstra. Höreda GIF föreslås ta platsen, enligt Smålands Fotbollförbunds reviderade serieförslag.

Frågan om vilket lag som kliver in på Västerviks FF:s plats i division 5 nordöstra har Smålands Fotbollförbunds tävlingskommitté funderat över de senaste dagarna.

Mats Larlind, senioransvarig på Smålands Fotbollförbund, resonerade tidigare i veckan kring att det måste vara ett lag från Höglandet som flyttas över till den nordöstra division 5-serien. Skulle man istället hämta ett lag från den sydöstra serien finns det inga närliggande lag som man kan fylla på med.

”Det är en stor yta utan lag vid Emmaboda och Lessebo och nästan hela vägen in till Växjö”, sa Mats Larlind till vår tidning tidigare i veckan.

På torsdagseftermiddagen presenterade förbundet sitt reviderade serieförslag. Den initiala tanken med ett Höglandslag ser ut att bli verklighet. Höreda GIF, en klubb belägen strax utanför Eksjö, lär kliva in och ta VFF:s plats i division 5.

– Det känns väl så där med de långa resorna i division 5 och åka ut till ostkusten så pass många gånger. Serien som låg innan kändes mer bekväm för vår del just resemässigt, säger Tommy Hvit, huvudtränare i Höreda GIF.

"Kommer grunna på det"

Synpunkter och motförslag kan lämnas in senast måndag. Motförslagen presenteras på tisdag och serierna fastställs på den framflyttade representantskapsmötet söndagen den 8 februari.

– För att göra något åt det måste man komma med ett annat förslag för alla division 5-serier. Det är för tidigt att säga hur vi kommer göra. Vi kommer grunna på det, men spontant känns det så där. Jag hade hellre sett att det fick vara kvar som det var. Att åka över två timmar till en bortamatch är lite så där. Tittar man snabbt på kartan så borde man kunna göra det på ett annat sätt, men då tittar jag kanske med Höredas ögon, säger Tommy Hvit.

Vad hade du kunnat se för lösning?

– Om jag tittar snabbt och krasst på det så ser jag att Mönsterås kan kliva ett steg uppåt och att laget som ligger söder om Åseda kan kliva in i sydöstra serien. Lagen i Vetlanda har lika långt till kusten. Det blir att man tittar utifrån sitt eget bästa och det är klart att man måste ta hänsyn till allt och alla, men det känns som att vi blir drabbade.

Känns det som en besvikelse?

– Både ja och nej. Det är alltid roligt att möta nya lag, men om man spelar en match i Oskarshamn klockan 19 och är färdig runt 21.30 så är man hemma 23.30.