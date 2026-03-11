Här är avgiften de lokala fotbollsklubbarna slipper i år

Kassörer i de lokala fotbollsföreningarna lär jubla. Smålands Fotbollförbund slopar nämligen kansliavgiften under 2026. Den skulle ha legat på 2 000 kronor.

Vid helgens årsmöte i Växjö fattade Smålands Fotbollförbund beslut om att kansliavgiften för föreningar slopas under 2026. Förbundet klubbade både verksamhetsplan och budget för året och bakgrunden till beslutet är ett starkt ekonomiskt resultat under 2025.

– Distriktet har gjort ett bra ekonomiskt resultat och då känns det bra att vi kan bjuda tillbaka till dem vi är till för – föreningarna, säger Pia Karlsson, andre vice ordförande i Smålands Fotbollförbund.

Förslaget om att plocka bort kansliavgiften innevarande år mottogs positivt av årsmötet. Åtgärden ses som ett sätt att stärka föreningarnas förutsättningar och skapa mer utrymme för lokal utveckling och verksamhet runt om i Småland.

– Det finns inget självändamål i att lägga pengar på hög centralt. Vi vet hur hårt föreningarna kämpar för att få ihop sina verksamheter och detta är ett sätt att hjälpa till, menar Pia Karlsson och berättar att beslutet gäller för det pågående verksamhetsåret.

Det samlade värdet för föreningslivet i Småland uppgår till 570 000 kronor.